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В Улан-Удэ построят две новые школы

В Улан-Удэ построят две новые школы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Инвестиции в строительство школ составят до 2,5 млрд рублей

Газпромбанк, Фонд «Стратегия будущего» и правительство Бурятии договорились о сотрудничестве и партнёрстве по проекту строительства школ в республике. Соглашение об этом на полях Восточного экономического форума подписали первый вице-президент Наталья Третьяк, президент Фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики. 

Проектом предусмотрено строительство двух общеобразовательных школ: в микрорайоне 142 и школы по улице Ключевская вблизи школы №17 в Улан-Удэ. Сроки реализации проекта – 2022-2023 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 2,5 миллиарда рублей. Стороны оценят возможность реализации проекта в том числе с использованием концессионных соглашений.

- В ноябре 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о переводе Республики Бурятии из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, распространив на неё дальневосточные преференции. Меры поддержки, предоставляемые в ДФО, стимулировали развитие экономики, но нужно подтягивать и социальную инфраструктуру. К сожалению, сегодня в городе Улан-Удэ в ряде школ дети учатся в третью смену, поэтому строительство школ – важный проект государственно-частного партнёрства, – отметил Станислав Неверов.

- В Бурятии благодаря федеральной поддержке по нацпроектам за последние четыре года построено 16 школ, новые школы могут принимать более шести тысяч детей в одну смену. Со следующего года республика в числе первых регионов начинает новый этап сотрудничества по ликвидации третьей смены в образовательных учреждениях – будем строить школы в рамках государственно-частного партнёрства. Сегодня на полях Восточного экономического форума подписали соглашение с фондом «Стратегия будущего» и Газпромбанком на строительство двух школ в Улан-Удэ. Продолжим в нашей республике создавать условия для развития детей в лучших условиях, - заявил Алексей Цыденов.


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