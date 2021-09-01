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Ищущие работу школьники Бурятии просят большую зарплату

Ищущие работу школьники Бурятии просят большую зарплату
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии представили топ вакансий, подходящих для школьников

Специально к началу учебного года эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали возможности для трудоустройства школьников и для совмещения работы с учёбой.

Летом 2021 работу на hh.ru искали 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет со всей России, в том числе – около тысячи из Бурятии. Чаще всего подростки искали работу в профессиональных сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%), «Транспорт, логистика» (8%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5%) и «Продажи» (4%).

44% подростков из Бурятии, искавших работу летом, рассчитывали на зарплату от 10 до 20 тысяч, 56% - на 20-35 тысяч рублей. Это на 23% выше, чем средний показатель ожидаемых зарплат учащихся по России в целом.

Многие подростки продолжают работать и на протяжении учебного года – современный рынок труда даёт такую возможность благодаря большому количеству вакансий с неполной занятостью (на несколько часов в день), не требующих специальных профнавыков. Например, это предложения для промоутеров, операторов call-центра, курьеров, расклейщиков объявлений. Главное условие – работа не должна вредить получению образования.

Топ вакансий в Бурятии, подходящих для школьников (по версии hh.ru):

• Разработчик мобильных приложений Flutter / Dart (удалённо) от 40 000 руб. на руки
• Продавец-консультант в детский магазин от 25 000 до 40 000 руб. до вычета налогов
• HTML-верстальщик от 20 000 руб. на руки
• Уборщица/уборщик от 15 000 до 20 000 руб. на руки



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