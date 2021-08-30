В Бурятии дамба для «тонущих» Наушек пока только в планах

Вопрос строительства защитных сооружений в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии, который уходит под воду, тянется последние несколько лет. Однако пока не удаётся добиться финансирования из федерального бюджета.
- Ситуация действительно серьёзная, по посёлку возможно передвигаться только на лодке, часть людей эвакуируют. Для решения проблемы подтопления в посёлке Наушки требуется строительство защитных сооружений. В 2015 году за счёт средств консолидированного бюджета республики разработана проектная документация по объекту «Инженерная защита посёлка Наушки от негативного воздействия реки Селенга». На документацию имеются необходимые заключения государственных экспертиз, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.
Основная задача проектируемых мероприятий - защита посёлка от возможного затопления, а также от дальнейшего разрушения береговой полосы.
Мощность планируемого сооружения – 4 127 метров.
Стоимость работ составляет 374,22 млн. рублей.
- Мероприятие ежегодно, начиная с 2016 года, включается в состав заявок, направляемых в минприроды России для участия в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, претендующих на получение средств федерального бюджета в рамках федеральных программ. Также от имени правительства Бурятии неоднократно направлялись обращения в адрес федеральных органов государственной власти и правительства РФ об оказании содействия по включению мероприятия в федеральные программы, - сообщили в минприроды Бурятии.
Однако до настоящего времени финансирование по мероприятию не доведено, мероприятие федеральными проектами не предусмотрено.
- По информации минприроды России, финансирование на строительство новых объекты капитального строительства в первоочерёдном порядке направляется в регионы, подвергшиеся наводнениям, и на реализацию мероприятий, по которым имеются поручения президента Российской Федерации. Минприроды республики неоднократно доводило данную информацию до депутатов Народного Хурала и просило оказать содействие в получении вышеуказанного поручения, - рассказали также в минприроды.
В рамках защиты бюджетных проектировок на 2023-2025 годы мероприятие в очередной раз включено в состав заявки правительства, направляемой в Росводресурсы для получения федерального финансирования.
- В августе в ходе совещания с главами регионов полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Федеральному агентству водных ресурсов оптимизировать строительство дамб, а также предложил проводить руслоуглубление и расчистку русла, - заключили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе Бурятии подтоплено три населённых пункта: посёлок Наушки, сёла Усть-Кяхта и Хоронхой. Часть жители эвакуировались - временно переехали к родственникам.
Накануне в район выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он дал ряд поручений и заверил местных жителей, что потерявшим из-за паводков урожай будет оказана компенсация. Также помогут и тем, кто потерял дрова. Кроме этого, вне зависимости от потерь, всем пострадавшим в первую очередь будет выплачено 10 тысяч рублей.
- Всем затопленным по 10 тысяч сразу. Это первое. Второе. По утрате имущества, где вода уже зашла и всё поплыло, там по 100 тысяч на человека. Где вода в дом не зашла, где, например, баня пострадала, до 50 тысяч у нас. Отдельно активируем огороды, отдельно активируем дрова, - подытожил Алексей Цыденов.