В Бурятии отметили рост цен на бензин и дизельное топливо

Данные приводятся за первые полгода
Бурятстат провёл мониторинг средних потребительских цен по Бурятии и выяснил, что с начала 2021 года наблюдалось повышение цен на дизельное топливо на 3,5 % и бензин автомобильный марки АИ-95 и АИ-98 – на 4 – 4,1 %, АИ-92 – на 4,4 %.
Если сравнивать с соответствующим месяцем предыдущего года, то повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-95 составило – 6,1 %, АИ-92 – 6,2 %, АИ-98 – 9,6 %, дизельное топливо – 6,3 %.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о майском повышении цен на стройматериалы, бензин и авиабилеты
.
Данные приводятся за первые полгода
Заявления начнут принимать с 15 июля
Гостевой дом будет двухэтажным
В республике не отказываются от планов выращивать безнаркотическую коноплю
Некоторые не смогут собрать такую сумму даже за 30 лет
Дальневосточный федеральный округ разделили на четыре экономические провинции
Рейтинг возглавила Чечня
В основном в микрозаймах занимают небольшие суммы
Сейчас строительная готовность объекта составляет около 40%
Данные представил Россельхознадзор
Столица Бурятии обогнала Москву и Санкт-Петербург
Машины в Бурятии старее, чем в среднем по России
В блоке «Экономическое развитие региона» республика заняла второе место
Правительственная комиссия рассмотрела вопросы социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов
Также досмотрено более 18 тонн молочной и мясной продукции