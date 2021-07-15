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В Бурятии отметили рост цен на бензин и дизельное топливо

В Бурятии отметили рост цен на бензин и дизельное топливо
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Данные приводятся за первые полгода

Бурятстат провёл мониторинг средних потребительских цен по Бурятии и выяснил, что с начала 2021 года наблюдалось повышение цен на дизельное топливо на 3,5 % и бензин автомобильный марки АИ-95 и АИ-98 – на 4 – 4,1 %, АИ-92 – на 4,4 %.

Если сравнивать с соответствующим месяцем предыдущего года, то повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-95 составило – 6,1 %, АИ-92 – 6,2 %, АИ-98 – 9,6 %, дизельное топливо – 6,3 %.


Ранее «Байкал-Daily» сообщал о майском повышении цен на стройматериалы, бензин и авиабилеты.


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