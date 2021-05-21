В Бурятии растут цены на стройматериалы, бензин и авиабилеты

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 45,32 47,53 45,02 Бензин АИ-95 47,80 50,70 48,21 Дизельное топливо 51,97 53,19 52,53

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 2,8% (по РФ – 2,7%). Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары – 104,0%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,8%. Стоимость услуг выросла на 0,7%.Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель и мясопродукты. Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию в апреле составил 111,0%. Так, в апреле 2021 года в сравнении с декабрём 2020 года увеличились цены на:- картофель – 46,5%;- свёклу столовую – 84,6%;- капусту белокочанную свежую – 82,2%;- морковь – 30,5%;- овощи замороженные, лук репчатый, грибы свежие, зелень свежая, чеснок подорожали на 2,2-10,5%;- виноград – 29,2%;- бананы – 19,0%;- сухофрукты увеличились на 11,4%;- ягоды замороженные, груши, яблоки, орехи подорожали на 1,0-1,5%.Снижение цен отмечается на:- огурцы свежие – 9,1%;- помидоры свежие – 2,4%;- апельсины – 12,2%.Цены на лимоны остались неизменными.Индекс потребительских цен на мясопродукты с начала года составил 103,7%. Наибольший вклад внесло увеличение цен на мясо птицы на 9,0 % и говядину на 5,2 %. Цена на свинину снизилась на 1,3%. Яйца подорожали на 10,6%, кондитерские изделия – на 4,4%, мука – на 3,7%, сахар – на 3,2%.Алкогольные напитки подорожали на 2,4%. Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 8,1 %, пиво отечественное – на 5,9%.Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на:- бензин автомобильный –2,9%;- легковые автомобили – на 1,4%;- строительные материалы – на 4,4%.Среди строительных материалов с начала года увеличились цены на:- металлочерепицу (кв. м) – на 20,1%;- еврошифер (кв. м) – на 14,1%;- плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (кв. м) – на 13,1%.Снижение цен наблюдается на линолеум (кв. м), мойку из нержавеющей стали для кухни (шт.), обои бумажные (10 м), обои виниловые (10 м) – на 0,7-3,7%.Цены на бензин по состоянию на 11 мая 2021 года:В составе платных услуг населению наибольший вклад в инфляцию внесли бытовые услуги и жилищно-коммунальные услуги, рост цен с начала года на них составил 2,5% и 0,3% соответственно.Воздушный транспорт с начала года подорожал на 23,8%. Потребительские цены на услуги связи с начала года снизились на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.