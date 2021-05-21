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В Бурятии растут цены на стройматериалы, бензин и авиабилеты

В Бурятии растут цены на стройматериалы, бензин и авиабилеты
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также вклад в инфляцию в апреле внесли бытовые и жилищно-коммунальные услуги

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 2,8% (по РФ – 2,7%). Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары – 104,0%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,8%. Стоимость услуг выросла на 0,7%.

Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель и мясопродукты. Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию в апреле составил 111,0%. Так, в апреле 2021 года в сравнении с декабрём 2020 года увеличились цены на:
- картофель – 46,5%;
- свёклу столовую – 84,6%;
- капусту белокочанную свежую – 82,2%;
- морковь – 30,5%;
- овощи замороженные, лук репчатый, грибы свежие, зелень свежая, чеснок подорожали на 2,2-10,5%;
- виноград – 29,2%;
- бананы – 19,0%;
- сухофрукты увеличились на 11,4%;
- ягоды замороженные, груши, яблоки, орехи подорожали на 1,0-1,5%.
Снижение цен отмечается на:
- огурцы свежие – 9,1%;
- помидоры свежие – 2,4%;
- апельсины – 12,2%.
Цены на лимоны остались неизменными.

Индекс потребительских цен на мясопродукты с начала года составил 103,7%. Наибольший вклад внесло увеличение цен на мясо птицы на 9,0 % и говядину на 5,2 %. Цена на свинину снизилась на 1,3%. Яйца подорожали на 10,6%, кондитерские изделия – на 4,4%, мука – на 3,7%, сахар – на 3,2%.

Алкогольные напитки подорожали на 2,4%. Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 8,1 %, пиво отечественное – на 5,9%.

Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на:
- бензин автомобильный –2,9%;
- легковые автомобили – на 1,4%;
- строительные материалы – на 4,4%.

Среди строительных материалов с начала года увеличились цены на:
- металлочерепицу (кв. м) – на 20,1%;
- еврошифер (кв. м) – на 14,1%;
- плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (кв. м) – на 13,1%.

Снижение цен наблюдается на линолеум (кв. м), мойку из нержавеющей стали для кухни (шт.), обои бумажные (10 м), обои виниловые (10 м) – на 0,7-3,7%.

Цены на бензин по состоянию на 11 мая 2021 года:

Республика Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

45,32

47,53

45,02

Бензин АИ-95

47,80

50,70

48,21

Дизельное топливо

51,97

53,19

52,53

В составе платных услуг населению наибольший вклад в инфляцию внесли бытовые услуги и жилищно-коммунальные услуги, рост цен с начала года на них составил 2,5% и 0,3% соответственно.

Воздушный транспорт с начала года подорожал на 23,8%. Потребительские цены на услуги связи с начала года снизились на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.
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