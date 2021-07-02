Сумму ущерба по каждому направлению представили в министерство финансов края
Министерство финансов Забайкальского края завершило приём расчётов суммы ущерба, нанесённого паводками, от профильных министерств региона. Представленные данные будут включены в обращение правительства к федеральному центру. По предварительной оценке, общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиарда рублей.
- Мы направляем письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В письме указываем конкретное отраслевое направление и сумму ущерба, - пояснила во время оперативного штаба министр финансов Забайкалья Вера Антропова.
Так, по предварительным данным, по части сельского хозяйства ущерб составил порядка 56,9 миллиона рублей, пострадавшие площади составили 127 гектаров. Объекты ЖКХ повреждены на сумму порядка 4,5 миллиона рублей. На восстановление разрушенных дорог необходимо около 989,5 миллиона рублей. Общая потребность средств на выплаты пострадавшим жителям составляет 97,1 миллиона рублей.
Напомним, что в крае создана межведомственная оперативная группа, занимающаяся вопросами ликвидации последствий ЧС, вызванной паводками. Также в регионе открыта горячая линия по вопросам ликвидации последствий паводков для граждан. Звонок на линию бесплатный. Телефон: 8-800-30-22-135. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Ущерб от паводков в Забайкалье превысил 1,3 миллиарда
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