В крае пострадало почти 370 километров дорог, разрушено 36 мостов
В Забайкальском крае озвучили предварительные данные по ущербу дорожной инфраструктуре в результате паводков в мае и июне: на восстановление разрушенных дорог и мостов необходимо около 950 миллионов рублей.
- За два месяца из-за сложной паводковой обстановки в Забайкалье пострадало почти 370 километров региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов. По некоторым районам комиссии по оценке ущерба уже отработали, по отдельным участкам дорог объёмы ещё предстоит уточнить, так как первоочередная задача – обеспечить проезд для жителей, – рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого министерства строительства Сергей Кривощёков.
Сейчас в регионе проезд затруднён или ограничен на дорогах в Газимуро-Заводском, Балейском, Сретенском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Шелопугинском и Нерчинско-Заводском районах. Восстановительные работы на прошлой неделе провели на семи региональных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье ущерб дорогам от паводков превысил 900 млн рублей
Происшествия, Фото:
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