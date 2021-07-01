В Бурятии создают мастер-план развития села Горячинск

Также запланировано благоустройство других объектов туристской зоны Байкала
В Бурятии идёт работа над мастер-планом развития территории села Горячинск и других объектов туристской зоны Байкала. В июне состоялось два совещания рабочей группы по развитию Горячинска, одно из которых было выездным.
На первом совещании рассматривались вопросы о благоустройстве мест туристского показа в Прибайкальском районе, о разработке технического задания по мастер-планированию села Горячинск. На втором обсуждались вопросы инженерной и транспортной инфраструктуры. В числе участников совещания были заместитель председателя правительства республики, председатель рабочей группы Иван Альхеев; представители других исполнительных органов власти Бурятии; глава муниципального образования сельское поселение «Туркинское»; представители турбизнеса; а также дизайнеры и архитекторы, участвующие в проекте.
Врио министра туризма республики Баярма Цыдыпова рассказала участникам совещания о том, какая работа ведётся сейчас в данном направлении. На сегодня от инициативной группы, в состав которой входят архитекторы и дизайнеры, поступили предложения по разработке технического задания по мастер-плану. Кроме этого, министерством туризма проведены консультации с министерством строительства РБ.
- По итогам отбора 2020 года 11 муниципальным образованиям выделена субсидия в 2021 году, в том числе МО «Прибайкальский район» на благоустройство парковой зоны в селе Горячинск Прибайкальского района на сумму 2190000 рублей. Благодаря субсидии в селе Горячинск будет благоустроена пляжная зона курортного посёлка, а именно: построены автономный модульный туалет, установлены подиум под лежаки с навесом, кабинки для переодевания, волейбольная площадка, тротуарная дорожка, урны, будет проведено освещение, видеонаблюдение. В Баргузинском районе также будут благоустроены территории, прилегающие к местам туристского показа в селе Максимиха. Все работы планируется завершить до конца 2021 года, - пояснила Баярма Цыдыпова.
На втором выездном совещании в Прибайкальский и Баргузинский районы был проведён осмотр села Гремячинск, дома культуры Гремячинска, пляжной зоны в Горячинске, а также села Максимиха. Также были обсуждены вопросы потребности в инженерной и транспортной инфраструктуре сёл Гремячинск, Горячинск, Усть-Баргузин, Максимиха и вопросы благоустройства мест туристского показа в этих сёлах.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, в настоящее время в Прибайкальском районе ведётся разработка проектной документации водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в Горячинске. В 2021-2022 годах также планируется разработать проектную документацию на капитальный ремонт автомобильных дорог к курорту «Горячинск» (участок 1,5 км) и источнику (0,9 км). К 2023 году также в планах завершить строительство остановочной площадки возле памятника природы «Черепаха» автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан и строительство дороги и автостоянки с твёрдым покрытием к местности Пески. В Баргузинском районе ведутся проектные работы по строительству очистных сооружений в посёлке Усть-Баргузин.
В рамках благоустройства особо охраняемой природной территории местного значения «Баргузинское побережье Байкала» (территория от села Максимихи до посёлка Усть-Баргузин) администрация Баргузинского района построит контрольно-пропускной пункт для регулирования количества посетителей ООПТ, обеспечения безопасности, поддержания чистоты. Кроме этого, будут созданы сеть экологических туристских троп в Максимихе и селе Гусиха к 2024 году, а также благоустроенные кемпинговые зоны на пляжах Максимихи и Усть-Баргузина к 2022 году.
В Бурятии создают мастер-план развития села Горячинск
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