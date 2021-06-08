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В Бурятии образовали рабочую группу по развитию Горячинска

В Бурятии образовали рабочую группу по развитию Горячинска
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Будет разработан мастер-план пространственного развития села Горячинск

Образована рабочая группа по развитию курортного села Горячинск Прибайкальского района. Соответствующее распоряжение правительства Бурятии 4 июня подписал Вячеслав Цыбикжапов, исполняющий обязанности председателя правительства республики.

- Образовать рабочую группу по развитию Горячинска Прибайкальского района. Утвердить положение о рабочей группе, состав рабочей группы, - говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Из положения следует, что рабочая группа является временно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях разработки и реализации мастер-плана пространственного развития Горячинска.

Председатель группы – зампред правительства республики Иван Альхеев, его заместитель – министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

В состав группы вошли ещё два региональных министра – министр природных ресурсов и экологии Сергей Матвеев и министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге. Также сюда включены представители других министерств, ведомств, директор туристского информационного центра «Байкал» Вадим Буинов, по согласованию – предприниматели, архитекторы-дизайнеры, общественники, глава Прибайкальского района Сергей Семёнов, глава сельского поселения «Туркинское» Сергей Севергин и другие.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году бывший зампред правительства Бурятии Владимир Матханов предложил передать Горячинск в республиканское подчинение. Это курортное село обладает самым высоким туристическим потенциалом в республике, отмечал Матханов, однако инфраструктуры для отдыхающих нет никакой.

- Дороги разбиты. Центр как после бомбандировки. Киоски как в «90-е». Все проезды кривые и в лужах. Какофония рекламы и указателей. Заборы гостиниц скоро войдут в озеро. Музыка отовсюду грохочет как на свадьбе в общаге, - перечислил он тогда. 
Горячинск курорты
 
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