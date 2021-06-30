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В Бурятии не удастся выделить дополнительные деньги молочникам

В Бурятии не удастся выделить дополнительные деньги молочникам
Экономика,  Фото:pixabay.com
Всему виной коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос о поддержке молочного производства. Вопрос прозвучал на сессии Народного Хурала после доклада об итогах деятельности правительства Бурятии в 2020 году

Депутат Найдан Чимбеев заявил, что сейчас молочный комбинат «Молоко Бурятии» работает далеко не на полную мощность. Во многом это связано с тем, что для основных поставщиков молока – жителей сёл – это не основная сфера деятельности. Выплата за один сданный литр молока составляет лишь пять рублей. Поэтому людям приходится заниматься другой деятельностью, чтобы заработать.

- Все вынуждены заниматься попутным производством. Кто-то пиломатериалами, кабанцы выходят за счёт крупного рогатого скота, мясного направления, джидинцы тоже по-своему компенсируют. Я бы внёс предложение – для того, чтобы увеличить производство товарного молока в республике, увеличить производство молочной продукции, необходимо увеличить дотации с пяти рублей до 17, - сказал Найдан Чимбеев.

Алексей Цыденов заявил, что в этом году выделение дополнительных денег не ожидается. Средства направляются на борьбу с коронавирусом. Кроме того, бюджеты многих министерств также урезаются на эти нужды.

- На этот год каких-то таких решений мы не примем. При формировании бюджета следующего года давайте посмотрим и на поддержку молочной продукции. В конкретных суммах не скажу, но когда будем формировать бюджет, будем вместе с вами отрабатывать, - добавил глава Бурятии.

молоко
 
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