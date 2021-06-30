Глава Бурятии: «В пандемийный год справились с поставленными задачами»

Алексей Цыденов отчитался о работе правительства за 2020 год



На сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов представил отчёт о деятельности правительства республики за 2020 год.



В своём выступлении Алексей Цыденов рассказал обо всех направлениях социальной и экономической жизни, промышленности, реализации национальных проектов, туризма и т. д. Конечно же, начало отчёта главы Бурятии было посвящено борьбе с коронавирусом.



«Пандемия продолжает испытывать на прочность»



- 2020-й был очень непростым годом для всех нас. Пожалуй, впервые в современной истории мировое сообщество лицом к лицу столкнулось со столь серьёзной угрозой для своего существования. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает испытывать на прочность систему жизнеобеспечения во всем мире. Подвергается переформатированию работа всех без исключения предприятий и организаций, как в социальной сфере, так и в торговле, в сфере оказания услуг и на производстве. Помимо нашего привычного образа жизни, ковид изменил и наши взгляды, прошла переоценка ценностей. Мы снова начали ценить теплоту живого общения, героями нашего времени стали люди в белых халатах, - отметил Алексей Цыденов.



За прошедший год на борьбу с коронавирусом в Бурятии было направлено три миллиарда рублей, большая часть пришла из федеральной казны. Деньги пошли на оснащение и переоснащение медицинских организаций, стимулирующие выплаты, приобретение лекарств, реактивов, тестов, средств индивидуальной защиты, кислорода и пр.



Благодаря этому удалось нарастить число инфекционных коек, организовать работу семи ПЦР-лабораторий, девяти обсерваторов и семи амбулаторных центров при улан-удэнских поликлиниках.



В период пандемии выросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Для усилия службы в 2020 году в Бурятию поступило 29 автомобилей скорой медицинской помощи. Также внедрена служба ковидного такси.



В медицинские организации сельских районов республики поставлены 36 передвижных мобильных комплексов. Для работы с обращениями населения организована круглосуточная «горячая линия» минздрава республики. Также, звонки жителей по вопросам COVID-19 стали принимать операторы служб 112 и 122.



- Для борьбы с коронавирусной инфекцией была проведена срочная мобилизация медицинского персонала. До пандемии в республике работали 45 врачей-инфекционистов. Для лечения больных с COVID-19 было привлечено 415 врачей и 745 работников среднего медицинского персонала, 26 клинических ординаторов, 104 студента медицинского института и 231 студент республиканских колледжей. Для ускоренной подготовки младшего персонала в медицинских колледжах были организованы специальные курсы, - добавил Алексей Цыденов.



При этом в 2020 году в Бурятии вырос уровень рождаемости и был достигнут исторический минимум младенческой смертности, выделил глава. В районах продолжается строительство ФАПов, закупки нового оборудования для центральных районных больниц. Необходимая техника поступает в больницы, занимающиеся лечением онкобольных, в детские поликлиники Бурятии, добавил Цыденов.



По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроено 88 врачей и 29 фельдшеров. По госпрограмме «Развитие здравоохранения» трудоустроен 21 врач дефицитных специальностей. По целевому договору от Бурятии обучается 763 студента и 82 врача по программе клинической ординатуры.



Пришло больше федеральных денег



В 2020 году объём бюджета республики составил 96,7 млрд. рублей, что на 16 млрд рублей (на 20%) больше, чем в 2019 году. Для сравнения, в 2016 году расходы составляли всего 54 млрд рублей, почти в два раза ниже.



В прошлом году объём целевых трансфертов из федерального бюджета составил 23,8 млрд. рублей, в 1,4 раза или на 6,7 млрд рублей выше уровня 2019 года. На выравнивание бюджетной обеспеченности республика получила почти 22 млрд рублей дотаций.



- Кроме того, субвенции из федерального бюджета на выполнение ряда переданных федеральных полномочий составили 6 млрд. рублей, в 1,5 раза больше 2019 года. Основной рост произошёл за счёт увеличения выплат безработным гражданам, ежемесячных выплат гражданам при рождении первого ребёнка, - отметил Алексей Цыденов.



Выросла и средняя зарплата, заявил он. По официальным данным статистики, в 2020 году она составила 41,8 тыс. руб., что на 7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 2,2%, отметил глава.



Между тем, увеличился уровень безработицы в Бурятии с 9,2% до 10,5%. Алексей Цыденов это связывает с объявленными мерами поддержки безработных граждан и их семей в период ограничений.



- Когда были объявлены новые выплаты, люди стали регистрироваться как безработные, - добавил глава Бурятии.



Стали добывать больше полезных ископаемых



- В части промышленности, индекс объёма промышленного производства в республике составил 7,4% к уровню прошлого года, что выше показателей среднего по России и по ДФО (по России – 97,4 %, по ДФО - 95,9 %). Это - 1 место в ДФО и 9 место по России. Положительную динамику промышленности обеспечили: обрабатывающие производства (+6,8%), добыча полезных ископаемых (+15,7%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (+ 29,0%). Доля промышленного производства в общем объеме валового регионального продукта составляет 23% - рассказал глава Бурятии.



Улан-Удэнский авиационный завод в 2020 году отгрузил продукции на 53 млрд. руб., в 1,8 раза больше чем годом ранее. Почти 70% продукции пошло на экспорт, что составило 507 млн. долларов, рост в 2,6 раза.



- Предприятие «Аэротех» отгрузило продукции на сумму 527 млн. руб., рост на 15%. Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод произвёл продукции на сумму 12,9 млрд. руб., снижение на 5% к уровню 2019 г. «Селенгинский ЦКК» выпустил 112 тыс. тонн картона и 46 млн. кв. м гофропродукции, рост на 3,6% и 9,5% соответственно. «Байкальская лесная компания» отгрузила продукции на 887 млн. рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года. В декабре 2020 г. запущено производство крашеной шерстяной пряжи на «Байкальском текстильном комбинате». «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение отгрузило продукции на 792 млн. руб., рост почти на 26% год к году, - отчитался глава.



Позитивная тенденция присутствует и в сфере добычи полезных ископаемых. Индекс промышленного производства вырос почти на 16%. Объём налоговых поступлений в Бурятии составил более 3,6 миллиардов рублей.



По сельскому хозяйству объём продукции в 2020 году составил 27,3 млрд. руб, это на 1% меньше чем в 2019 году. В натуральном выражении объём произведённой продукции в сельском хозяйстве сохранился на уровне 2019 года.



Большие стройки



В 2020 году завершено строительство пяти детских садов: в посёлке Сокол и 140 мкрн. Улан-Удэ, Хойто-Бэе и Гурульбе Иволгинского района и Сосново-Озерском Еравнинского района республики, создано 1270 мест.



В частных детских садах появилось 1156 новых мест. Число воспитанников частных садов за год увеличилось на две тысячи детей до 5,5 тысяч.



Построены школы в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и в селе Поселье Иволгинского района. В Улан-Удэ возвели новый корпус школы №25 и пристрой к школе №49. Также, создано 120 новых учебных мест за счёт реконструкции старого здания школы в селе Гурульба Иволгинского района.



- Принятые меры позволили снизить численность школьников, обучающихся в третью смену на 625 детей - с 2284 в 2019 году до 1659 в 2020 году, - отметил глава.



Проведён капитальный ремонт 19 образовательных учреждений в 11 районах республики и в Улан-Удэ. Отремонтированы два школьных стадиона и 12 школьных спортзалов. В 14 школах республики было ликвидировано печное отопление.



По нацпроекту «Образование» в Бурятии закуплено около шести тысяч единиц учебного оборудования, которое было распределено в 212 образовательных учреждений республики. Высокоскоростным Интернетом обеспечены 373 школы. Парк школьных автобусов обновлен на 57 единиц.



- По поручению президента с 1 сентября 2020 года горячим питанием обеспечены все учащиеся начальных классов, а это более 63 тысяч школьников. В дополнение к этому, за счет республиканского и местных бюджетов получают горячее питание почти 44 тысячи учеников 5-11 классов из льготной категории, - добавил Алексей Цыденов.



Также глава Бурятии отчитался о реализации федеральной программе «Земский учитель» и доплатах учителям за классное руководство.



На дороги почти 12 миллиардов



В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, общий объём строительных работ составил 30,4 млрд. руб., что почти на 7% выше уровня 2019 года. В прошлом году построено 275,8 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 3% больше, чем в 2019 года.



В 2020 году на дороги республики направлено 11,7 млрд. рублей. Это позволило построить и отремонтировать 305 км автодорог и 12 мостов.



На дорогах федерального значения отремонтировано 85 км автодорог и 5 мостов.



На региональных автомобильных дорогах произведена реконструкция и ремонт 163 км и 5 мостов.



- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 42 км участков автодорог, в том числе: в городе Улан-Удэ – 28,6 км, в Иволгинском районе – 2,6 км, в Заиграевском районе – 9,5 км, в Тарбагайском районе – 0,8 км, - рассказал Алексей Цыденов.



Время трудностей для туризма



В 2020 году из-за коронавирусных ограничений поток туристов в гостиницах снизился на 32%, объём платных услуг, оказанных туристам, также сократился на треть.



- В этих условиях организациям туристской отрасли была оказана адресная поддержка из средств республиканского бюджета на 52,2 млн. рублей. Благодаря этому, удалось избежать массового закрытия туристических предприятий. На начало текущего года их количество составило 554 хозяйствующих субъекта, меньше на 2,3%, чем в прошлом году, - заявил глава Бурятии.



В минувшем году в Бурятию федеральный туроператор TUI с июля по сентябрь 2020 года организовал 10 групповых турпоездок чартерными рейсами. 39 организаций туризма республики поучаствовали в приёме 1500 туристов из разных регионов.



Реализовывалась программа продажи туров по России с кэшбэком. В ней приняли участие 16 гостиниц Бурятии, 2 санатория и 7 туроператоров.



Продолжается работа по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань», создан туристский кластер «На Великом Чайном Пути», завершается реконструкция автомобильной дороги до озера Щучье, протяженностью 13 км и стоимостью свыше полумиллиарда рублей.



Также Алексей Цыденов отчитался об энергетике республики, спорте и молодёжной политики, малом и среднем бизнесе, рынке труда, социальной защите и многом другом. Глава Бурятии зачитывал свой доклад около двух часов.



- Прошлый год, несмотря на то, что он был пандемийный, несмотря на то, что был не простой, в целом мы с поставленными задачами справились. Да, у нас есть нерешённые вопросы, да, у нас есть проблемы. Но мы будем с ними работать и в этом году, и в следующем, - подытожил глава Бурятии Алексей Цыденов.

