В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн

Ремонт проходит по просьбам местных жителей



В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Выборгская. Средства на обновление дороги были выделены за счёт экономии на торгах, сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорогу отремонтировали в прошлом году. Сейчас планируется заасфальтировать участок протяжённостью 100 метров напротив общежития по наказам жителей. На работы будет выделено 2,4 млн рублей.



- Подрядная организация ООО «Сибгранд» приступила к работе, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



Строители разобрали старое покрытие. Сейчас идёт устройство бортового камня.

