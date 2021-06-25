Ремонт проходит по просьбам местных жителей
В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Выборгская. Средства на обновление дороги были выделены за счёт экономии на торгах, сообщили в пресс-службе мэрии.
Дорогу отремонтировали в прошлом году. Сейчас планируется заасфальтировать участок протяжённостью 100 метров напротив общежития по наказам жителей. На работы будет выделено 2,4 млн рублей.
- Подрядная организация ООО «Сибгранд» приступила к работе, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Строители разобрали старое покрытие. Сейчас идёт устройство бортового камня.
В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн
Экономика, Фото:
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