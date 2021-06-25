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В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн

В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт проходит по просьбам местных жителей

В Улан-Удэ начался ремонт дороги на улице Выборгская. Средства на обновление дороги были выделены за счёт экономии на торгах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорогу отремонтировали в прошлом году. Сейчас планируется заасфальтировать участок протяжённостью 100 метров напротив общежития по наказам жителей. На работы будет выделено 2,4 млн рублей.

- Подрядная организация ООО «Сибгранд» приступила к работе, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Строители разобрали старое покрытие. Сейчас идёт устройство бортового камня.
дороги дорожный ремонт
 
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