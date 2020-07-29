Горячинск предложили передать в республиканское подчинение

Любопытную мысль высказал бывший зампред правительства Бурятии



Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов (трудился в этой должности с марта 2012 по сентябрь 2017 гг) предложил передать Горячинск в республиканское подчинение.



Матханов считает, что именно курортное село Горячинск обладает самым высоким туристическим потенциалом в республике.



- Здесь и Байкал, и круглогодичный горячий источник, и мягкий микроклимат, и относительная близость от столицы (в отличии от Максимихи, Тунки и Оки). Отрадно, что начались строительные работы на курорте. Чувствуется, что пришел новый хозяин, - поделился Владимир Матханов на своей странице в Facebook. – Правда, приехав на центральную площадь, не увидел Центральный вход Он оказывается, переехал дальше по ходу Октябрьской ул., но там ни стоянки и никаких указателей. Но я не про это. Проехав по поселку, ещё раз убеждаешься в высочайшей востребованности Горячинска у гостей «на любой кошелек».



В Горячинск летом приезжают жители других регионов и ближнего зарубежья. Однако инфраструктуры для отдыхающих нет никакой.



- Дороги разбиты. Центр поселка как после бомбандировки. Киоски как в «90-е». Все проезды кривые и в лужах. Какофония рекламы и указателей. Заборы гостиниц скоро войдут в озеро. Музыка отовсюду грохочет как на свадьбе в общаге, - перечислил Матханов.



По его оценке, «с каждым годом гостей все больше, а поселок все только хуже».



- И тут приходит мысль, а может быть, пойти по примеру федеральных властей и передать Горячинск в республиканское подчинение? Иначе, мы в ближайшее время можем получить из перспективнейшего туристического центра аляпистую, загаженную, криминальную деревню на берегу прекраснейшего озера, - подчеркнул он.



В комментариях к посту Матханова пользователи назвали идею правильной. Отмечается, что необходимо в первую очередь решать проблему с мусором, а также провести освещение. Звучат мнение о необходимости запрета проезда машин прямо на пляж. «Из-за разжигаемых костров песок на пляже во многих местах стал черным», «Приезжали друзья с Москвы. Тоже в восторге и тоже говорят, что немного бы порядка и про центральную площадь. А так под очень хорошим впечатлением», «Нет освещения, машины на берегу без контроля стоят, чуть ли не в озере, дороги в ужасном состоянии, нет скамеек, нет пешеходных дорог! Красивое место, но нет урн, с мусором надо бороться!» - пишут пользователи.





