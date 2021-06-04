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Институты развития Бурятии и Иркутской области подписали соглашение

Институты развития Бурятии и Иркутской области подписали соглашение
Экономика,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Стороны договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных программ и проектов

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между фондом регионального развития Бурятии и корпорацией развития Иркутской области (КРИО). Оно направлено на поддержку предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала соседних субъектов через обмен информацией, проведение совместных мероприятий, создание благоприятного инвестиционного климата в регионах с целью их успешного социально-экономического развития.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации региональных инвестиционных программ и проектов по приоритетным отраслям экономического развития Бурятии и Иркутской области, в том числе инновационных, направленных на наращивание производственного потенциала и развитие инфраструктуры.

Кроме того, фонд и КРИО будут взаимодействовать по вопросам поддержки бизнеса на территории Бурятии и Иркутской области, налаживать экономические связи, продвигать перспективные инновационные разработки и технологии. Также соглашением предусмотрены организация и проведение совместных мероприятий, форумов и конференций.

- Уверен, что это соглашение даст дополнительные импульсы к развитию наших регионов, – отметил генеральный директор корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин. – Мы будем не просто обмениваться информацией, а разрабатывать совместные проекты в таких важных для обеих сторон сферах, как туризм, промышленность, сельское хозяйство.

Напомним, в феврале этого года два региона при поддержке Ростуризма подписали протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале. Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в проекте стратегии социально-экономического развития области до 2036 года отрасли туризма уделено особое внимание. В соответствии с ним, планируется увеличение туристского потока в регион до 3,3 миллиона человек, создание почти 30 тысяч рабочих мест и наращивание доли туризма в валовом региональном продукте до 1,5%.
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