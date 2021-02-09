Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале

Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой
Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова провела 7 февраля в Улан-Удэ рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем правительства Иркутской области Константином Зайцевым. На ней обсуждались перспективы развития туризма в Байкальском регионе. По итогам переговоров стороны подписали трёхсторонний протокол о намерениях, в рамках которого Бурятия и Иркутская область при поддержке Ростуризма будут вести совместную работу по развитию туризма на Байкале.
- Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала, – прокомментировала Зарина Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что для этого потребуется с учётом нагрузки на экосистему создавать современное гостиничное предложение, привлекательную городскую среду, круглогодичные обустроенные межрегиональные маршруты, логистически связанные между собой ключевые объекты туристского показа.
- Сегодня мы впервые официально закрепили партнёрские отношения в сфере туризма на Байкале с нашими ближайшими соседями – Иркутской областью. Мы продолжим развивать отрасль более комплексно при поддержке Ростуризма: в общем ключе продвигать бренд «Байкал», совершенствовать законодательство в области туризма, разработаем общий подход к созданию туристской инфраструктуры, будем обмениваться накопленным опытом и наращивать число совместных проектов. Все это, конечно, повысит эффективность нашей работы по развитию организованного туризма при, самое главное, условии сохранения объекта всемирного наследия, достояния всей России, нашей республиканской национальной гордости, нашего Байкала, – отметил глава республики Алексей Цыденов.
Также в рамках визита в Бурятии глава Ростуризма провела совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Бурятии. На нём представили проекты по созданию четырёхзвездочного отеля на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская Гавань», туристского кластера «На Великом Чайном Пути» в Селенгинском районе, всесезонного международного туристско-рекреационного комплекса на участке «Пески» ОЭЗ Байкальская гавань. В тот же день состоялась конференция «Внутренний туризм - новые возможности», на которой представителей туристического сообщества и бизнеса из различных регионов России обсудили вопросы развития межрегионального туризма в России, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 09.02.2021
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой
Власть, 08.02.2021
Следствие вскрыло новые подробности дела Жаргала Цыбикова
Власть, 06.02.2021
Алексея Цыденова назвали самым неожиданным
По многим показателям есть прирост
Также расширяется структура коллегии министерства
Нарушения были выявлены прокурорской проверкой
Власть, 04.02.2021
Алдар Бадмаев считает, что проблема в исчезновении различных проездов
Власть, 04.02.2021
Бурятия готова участвовать в конкурсном отборе на проведение чемпионата Европы
И. о. министра отчитался о дорогах, транспорте, связи и свете
Алексей Цыденов обсудил вопрос автобусов с первым замминистра транспорта России
Кадровые указы Алексея Цыденова вступили в силу
Алексей Цыденов заверил, что помощь в лечении будет оказываться
В прошедшем году выросла добыча полезных ископаемых
Власть, 02.02.2021
Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта
Власть, 02.02.2021
Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» дистанционный приём граждан провёл депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов