Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой



Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова провела 7 февраля в Улан-Удэ рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем правительства Иркутской области Константином Зайцевым. На ней обсуждались перспективы развития туризма в Байкальском регионе. По итогам переговоров стороны подписали трёхсторонний протокол о намерениях, в рамках которого Бурятия и Иркутская область при поддержке Ростуризма будут вести совместную работу по развитию туризма на Байкале.



- Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала, – прокомментировала Зарина Догузова.



Глава Ростуризма отметила, что для этого потребуется с учётом нагрузки на экосистему создавать современное гостиничное предложение, привлекательную городскую среду, круглогодичные обустроенные межрегиональные маршруты, логистически связанные между собой ключевые объекты туристского показа.



- Сегодня мы впервые официально закрепили партнёрские отношения в сфере туризма на Байкале с нашими ближайшими соседями – Иркутской областью. Мы продолжим развивать отрасль более комплексно при поддержке Ростуризма: в общем ключе продвигать бренд «Байкал», совершенствовать законодательство в области туризма, разработаем общий подход к созданию туристской инфраструктуры, будем обмениваться накопленным опытом и наращивать число совместных проектов. Все это, конечно, повысит эффективность нашей работы по развитию организованного туризма при, самое главное, условии сохранения объекта всемирного наследия, достояния всей России, нашей республиканской национальной гордости, нашего Байкала, – отметил глава республики Алексей Цыденов.



Также в рамках визита в Бурятии глава Ростуризма провела совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Бурятии. На нём представили проекты по созданию четырёхзвездочного отеля на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская Гавань», туристского кластера «На Великом Чайном Пути» в Селенгинском районе, всесезонного международного туристско-рекреационного комплекса на участке «Пески» ОЭЗ Байкальская гавань. В тот же день состоялась конференция «Внутренний туризм - новые возможности», на которой представителей туристического сообщества и бизнеса из различных регионов России обсудили вопросы развития межрегионального туризма в России, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

