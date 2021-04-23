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В Бурятии хотят добывать нефть

В Бурятии хотят добывать нефть
Экономика,  Фото:pixabay.com
Власти Бурятии надеются привлечь «Татнефть»

Заместитель председателя правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов находится с рабочим визитом в Казани. В пресс-службе министерства сообщили, что в рамках международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии Антон Виноградов провёл переговоры с руководством ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

- В Бурятии есть впадины в нескольких районах, где подтверждена хороша нефтегазоносность. Главой республики дано поручение найти стратегического партнёра, - сообщил Антон Виноградов. – Я думаю, ПАО «Татнефть» это было бы интересно, особенно в рамках сотрудничества между нашими двумя республиками.

В ходе встречи Антон Виноградов и заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» Азат Хабибрахманов договорились о возможном сотрудничестве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля во время визита в Бурятию представителей «Газпрома» глава Бурятии Алексей Цыденов поднимал вопрос изучения запасов угловодородов республики. По предварительным прогнозам, в Бурятии есть запасы нефти и газы. По итогам той встречи сообщалось, что «Газпром» оценит возможность проведения геологоразведочных работ в Бурятии
нефть
 
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