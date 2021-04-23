Власти Бурятии надеются привлечь «Татнефть»
Заместитель председателя правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов находится с рабочим визитом в Казани. В пресс-службе министерства сообщили, что в рамках международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии Антон Виноградов провёл переговоры с руководством ПАО «Татнефть»
ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.
- В Бурятии есть впадины в нескольких районах, где подтверждена хороша нефтегазоносность. Главой республики дано поручение найти стратегического партнёра, - сообщил Антон Виноградов. – Я думаю, ПАО «Татнефть» это было бы интересно, особенно в рамках сотрудничества между нашими двумя республиками.
В ходе встречи Антон Виноградов и заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» Азат Хабибрахманов договорились о возможном сотрудничестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля во время визита в Бурятию представителей «Газпрома» глава Бурятии Алексей Цыденов поднимал вопрос изучения запасов угловодородов республики. По предварительным прогнозам, в Бурятии есть запасы нефти и газы. По итогам той встречи сообщалось, что «Газпром» оценит возможность проведения геологоразведочных работ в Бурятии
В Бурятии хотят добывать нефть
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 22.04.2021
На сегодня инвестор уже вложил в проект 571 млн рублей
Экономика, 21.04.2021
Освоением Голевского месторождения займётся инвестор из Томска
Экономика, 21.04.2021
Сухую траву уберут почти на 100 участках
Экономика, 20.04.2021
Текущая версия мастер-плана будет доработана с учётом замечаний и предложений
Экономика, 20.04.2021
В территориальном органе статистики озвучили среднюю зарплату в республике
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
Экономика, 18.04.2021
Один из зачинателей бурятской энергетики, бывший руководитель Гусиноозёрской ГРЭС Евгений Карпенко в день 85-летнего юбилея дал откровенное интервью
В дальневосточном квартале должна быть доступная цена квартир
В Бурятию землю бесплатно получили более двух тысяч человек
Соискатели назвали плюсы и минусы закона о самозанятости
В Бурятии объяснили, почему овощи в марте дорожали не так сильно, как обычно
Экономика, 15.04.2021
Речь идёт только о семьях, где не менее шести детей
Экономика, 15.04.2021
Алексей Цыденов сообщил об итогах визита делегации «Газпрома» в Бурятию
Экономика, 14.04.2021
Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час
Экономика, 14.04.2021
4-звёздочный отель на Байкале планируют начать строить в мае