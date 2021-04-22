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В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса

В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса
Экономика,  Фото:предоставлено местным жителем
На сегодня инвестор уже вложил в проект 571 млн рублей

Появились хорошие новости по подвисшему строительству тепличного комплекса в Гусиноозёрске. Проект получил одобрение о финансировании Россельхозбанком.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале жители города забили тревогу по поводу того, что уже возведённые объекты будущего тепличного комплекса начали демонтировать. Местных жителей сворачивание проекта шокировало, ведь они надеялись на новые рабочие места. «Работы нет, одна ГРЭС работает. Люди ждали», - поделился тогда местный житель.

В те дни министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов пояснил, что в реализацию проекта были внесены коррективы.

- Действительно, пандемия и ограничительные меры внесли существенные коррективы в реализацию проекта. В 2019 году в Россельхозбанке было принято положительное решение об открытии кредитной линии на первую очередь строительства в размере 2,247 млрд. руб. с отлагательными условиями. На данный момент заявка банком пересматривается, - рассказывал в феврале министр «Байкал-Daily».

Сегодня выяснилось, что проблема на пути к разрешению.

- У нас была проблема с проектом «Гусиноозёрские теплицы», в который инвестор вложил 571 млн рублей. Напомню, что общий объём инвестиций в первую очередь - 2,7 млрд рублей, из которых 571 млн вложил инвестор, 2,2 млрд нужно было вложить с помощью кредитных денежных средств. Напомню, что была проблема в финансировании в Россельхозбанке, долгое время проект рассматривался на кредитном комитете, однако были отказы в связи с финансовым состоянием проектов в Ставропольском крае. Но на сегодня благодаря приезду Бориса Павловича Листова, председателя правления Россельхозбанка, и его команды, проведению переговоров с командой Бурятии во главе с Алексеем Самбуевичем, главой Бурятии, было принято положительное решение по финансированию первой очереди теплиц, - сообщил Антон Виноградов «Байкал-Daily».

Будет строиться первая очередь проекта с объёмом инвестиций 2,7 млрд рублей.

- Сейчас принято положительное решение, в ближайшее время ждём выдачи транша, и проект у нас более активно пойдёт. В ближайшее время первая очередь начнёт свою реализацию. Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев уже будет кредитный договор и выдача транша - денежных средств. Скажу также, что, помимо Россельхозбанка, в данном проекте будет участвовать Фонд развития Дальнего Востока. То есть будут две финансирующие организации – Россельхозбанк, Фонд развития Дальнего Востока. Фонд даёт 1/3 от капитальных затрат в проект, оставшиеся средства даёт банк, плюс, 22% вложенных средств – это 571 млн, это уже то, что вложил инвестор. Горизонт сроков примерно – несколько месяцев, - подробно разъяснил министр.

В рамках первой очереди в Гусиноозёрске планировалось построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидался в 2021 году. Вторая очередь включала теплицы площадью 18,4 гектаров, ввод в эксплуатацию – 2022-2023 годы. Общий объём инвестиций в проект оценилвался до 9,2 миллиардов рублей. Озвучивалось, что на предприятии планировалось 510 новых рабочих мест.


инвестиционные проекты тепличное хозяйство
 
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