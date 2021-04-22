В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса

На сегодня инвестор уже вложил в проект 571 млн рублей
Появились хорошие новости по подвисшему строительству тепличного комплекса в Гусиноозёрске. Проект получил одобрение о финансировании Россельхозбанком.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале жители города забили тревогу по поводу того, что уже возведённые объекты будущего тепличного комплекса начали демонтировать. Местных жителей сворачивание проекта шокировало, ведь они надеялись на новые рабочие места. «Работы нет, одна ГРЭС работает. Люди ждали», - поделился тогда местный житель.
В те дни министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов пояснил, что в реализацию проекта были внесены коррективы.
- Действительно, пандемия и ограничительные меры внесли существенные коррективы в реализацию проекта. В 2019 году в Россельхозбанке было принято положительное решение об открытии кредитной линии на первую очередь строительства в размере 2,247 млрд. руб. с отлагательными условиями. На данный момент заявка банком пересматривается, - рассказывал в феврале министр «Байкал-Daily».
Сегодня выяснилось, что проблема на пути к разрешению.
- У нас была проблема с проектом «Гусиноозёрские теплицы», в который инвестор вложил 571 млн рублей. Напомню, что общий объём инвестиций в первую очередь - 2,7 млрд рублей, из которых 571 млн вложил инвестор, 2,2 млрд нужно было вложить с помощью кредитных денежных средств. Напомню, что была проблема в финансировании в Россельхозбанке, долгое время проект рассматривался на кредитном комитете, однако были отказы в связи с финансовым состоянием проектов в Ставропольском крае. Но на сегодня благодаря приезду Бориса Павловича Листова, председателя правления Россельхозбанка, и его команды, проведению переговоров с командой Бурятии во главе с Алексеем Самбуевичем, главой Бурятии, было принято положительное решение по финансированию первой очереди теплиц, - сообщил Антон Виноградов «Байкал-Daily».
Будет строиться первая очередь проекта с объёмом инвестиций 2,7 млрд рублей.
- Сейчас принято положительное решение, в ближайшее время ждём выдачи транша, и проект у нас более активно пойдёт. В ближайшее время первая очередь начнёт свою реализацию. Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев уже будет кредитный договор и выдача транша - денежных средств. Скажу также, что, помимо Россельхозбанка, в данном проекте будет участвовать Фонд развития Дальнего Востока. То есть будут две финансирующие организации – Россельхозбанк, Фонд развития Дальнего Востока. Фонд даёт 1/3 от капитальных затрат в проект, оставшиеся средства даёт банк, плюс, 22% вложенных средств – это 571 млн, это уже то, что вложил инвестор. Горизонт сроков примерно – несколько месяцев, - подробно разъяснил министр.
В рамках первой очереди в Гусиноозёрске планировалось построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидался в 2021 году. Вторая очередь включала теплицы площадью 18,4 гектаров, ввод в эксплуатацию – 2022-2023 годы. Общий объём инвестиций в проект оценилвался до 9,2 миллиардов рублей. Озвучивалось, что на предприятии планировалось 510 новых рабочих мест.
В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 21.04.2021
Освоением Голевского месторождения займётся инвестор из Томска
Экономика, 21.04.2021
Сухую траву уберут почти на 100 участках
Экономика, 20.04.2021
Текущая версия мастер-плана будет доработана с учётом замечаний и предложений
Экономика, 20.04.2021
В территориальном органе статистики озвучили среднюю зарплату в республике
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
Экономика, 19.04.2021
В Бурятии озвучили свои планы на единую дальневосточную авиакомпанию
Экономика, 18.04.2021
Один из зачинателей бурятской энергетики, бывший руководитель Гусиноозёрской ГРЭС Евгений Карпенко в день 85-летнего юбилея дал откровенное интервью
В дальневосточном квартале должна быть доступная цена квартир
В Бурятию землю бесплатно получили более двух тысяч человек
Соискатели назвали плюсы и минусы закона о самозанятости
В Бурятии объяснили, почему овощи в марте дорожали не так сильно, как обычно
Экономика, 15.04.2021
Речь идёт только о семьях, где не менее шести детей
Экономика, 15.04.2021
Алексей Цыденов сообщил об итогах визита делегации «Газпрома» в Бурятию
Экономика, 14.04.2021
Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час
Экономика, 14.04.2021
4-звёздочный отель на Байкале планируют начать строить в мае