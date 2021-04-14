Новый гендиректор «Байкальской гавани»: «Планов громадьё»

4-звёздочный отель на Байкале планируют начать строить в мае
В начале года у «Байкальской гавани» появился новый генеральный директор. Им стал Максим Шарипов. Новое назначение прошло довольно незаметно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине январе Алексей Тогошиев, занимавший эту должность почти три года, уволился по собственному желанию. Новый же руководитель особой экономической зоны «Байкальская гавань» был назначен 27 января.
- Планов на самом деле громадьё, в двух словах сказать сложно. В наши задачи входит поддержка имущественного комплекса, который имеется, в надлежащем состоянии, работа с резидентами до их выхода на площадку. Сейчас идёт активная работа с «Green Flow Baikal»: у них заканчивается экологическая экспертиза, они будут выходить на государственную. И планируем с ними в мае выходить на строительную площадку, - сообщил «Байкал-Daily» Максим Шарипов.
Есть ещё два резидента - «GEO РБК» и «Байкал Эрмитаж», которые хотят реализовать крупные проекты на 4 и 19 млрд соответственно.
- По «GEO РБК» - они завершили корректировку проекта планировки территории, это тоже такой важный момент, дальше будут начинать проектные работы. ООО «Байкал Эрмитаж» стало недавно резидентом, в декабре 2020 года, сейчас также ведут корректировку проекта планировки, - отметил генеральный директор «Байкальской гавани».
Максим Шарипов отметил повышенный интерес к внутреннему туризму.
- Потенциальные резиденты постоянно у нас на связи. Сейчас заявки готовят ещё три потенциальных инвестора, и параллельно идут ещё переговоры. Идёт активный процесс, - добавил он.
До назначения Максим Шарипов трудился заместителем председателя комитета по стратегическому развитию туризма в минтуризме Бурятии.
- До этого работал в минтуризма, тоже по направлению особой экономической зоны, то есть для меня это направление не новое, я в теме уже давно. Не только проектами ОЭЗ занимался: многие вопросы курировал в министерстве туризма, одним из которых была «Байкальская гавань». Это было с той стороны, теперь это хозяйственные вопросы и вопросы развития, - объяснил он.
В феврале 2020 года полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань», раскритиковав отсутствие работающих проектов за прошедшие 14 лет. Теперь власти будут строить инфраструктуру только в случае появления компаний, реально готовых развивать свой проект на Байкале. «Ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт», - подчёркивал Трутнев.
Первым инвестором, который реально приступит к реализации проекта в «Байкальской гавани», должна стать компания «Грин Флоу Байкал». Она планирует возвести на участке «Турка» 4-звёздочный отель под названием «Green Flow Baikal». Помимо отеля, на территории комплекса планируют построить ресторан, лобби и гастро-бар, оздоровительный комплекс с банями и термальными зонами, открытые и закрытые бассейны с водой из минеральных источников, тренажёрный зал, конгресс-центр и парковую зону.
Новый гендиректор «Байкальской гавани»: «Планов громадьё»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 13.04.2021
Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Экономика, 12.04.2021
Иркутское зерно чаще всего идёт в Монголию
Экономика, 11.04.2021
Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%
Экономика, 11.04.2021
Возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы
Об этом сообщили в Бурятстате
Выросли в цене овощи
В других городах аренда квартир становится доступнее, но в Улан-Удэ обратная ситуация
Экономика, 31.03.2021
Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги
Шестая солнечная электростанция появилась в республике
Забайкальский край в рейтинге обогнал Бурятию
В том числе на Верхней Берёзовке проложат велодорожку
Недовольны своей профессией 30% опрошенных
Экономика, 29.03.2021
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание
Экономика, 28.03.2021
«Просто без слов», - прокомментировал глава Бурятии
Экономика, 25.03.2021
Зампред правительства Антон Виноградов объяснил, чем будут завлекать резидентов