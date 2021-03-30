Недовольны своей профессией 30% опрошенных
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Дальневосточного федерального округа и выяснила, как они относятся к своей профессии и к своей нынешней либо последней работе.
Половина респондентов Дальнего Востока удовлетворена своей профессией. С возрастом повышается степень удовлетворённости своим выбором профессии. Наиболее удовлетворены представители спортивной индустрии и салонов красоты. 30% профессией недовольны, остальные затруднились ответить. При этом довольные профессией люди чаще всего работают в сфере спорта и красоты, среди высшего менеджмента и HR-менеджеров. Неудовлетворенных своей профессией более вероятно встретить среди административного персонала, в автобизнесе и продажах.
- Если же говорить не о профессии, а о текущем либо последнем месте работы, то удовлетворены им меньше половины - 46% жителей Дальневосточного ФО. Это самый высокий показатель в России. Лишь 47% дальневосточников дают не лучшую оценку своей занятости. Интересно, что наиболее довольны своей работой ИТ-специалисты, наименее – строители, но во всех случаях число недовольных все равно преобладает, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Для сравнения: по России в целом лишь 38% респондентов удовлетворены своей работой, большая часть респондентов (58%) не удовлетворена своей работой.
56% жителей Дальнего Востока считают, их работа приносит пользу миру. Опрос показал, что наиболее значимыми профобластями являются «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Наука, образование». Обратной точки зрения о своей занятости придерживаются 19%, обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.
Больше половины жителей ДФО верят, что их работа приносит пользу миру
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