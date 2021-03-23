Альтернатива будущего: как альткотельная приходит на Дальний Восток

Федеральные министерства и полпред президента в ДФО поддержали переход Бурятии в ценовую зону теплоснабжения



В конце 2020 года в Госсовете подводили итоги первого этапа проекта альтернативной котельной - новейшей и наиболее актуальной для сегодняшней России модели рынка тепла. На тот момент к так называемой ценовой зоне теплоснабжения присоединились уже 13 муниципалитетов из разных федеральных округов страны, к моменту выхода этого материала их уже 18, еще 36 подали в министерство энергетики соответствующие заявки.



Среди последних - и регионы Дальнего Востока. Так, привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру своих городов уже решились Якутия, Амурская область и Еврейская автономная область. Все они откликнулись на призыв министра энергетики Николая Шульгинова, озвученный им на том самом заседании Госсовета.



- В ближайшее время ждем документы по городам Дальневосточного федерального округа, - сказал тогда Шульгинов.



Удивительно, но среди городов – «первопроходцев» альткотельной на Дальнем Востоке не оказалось Улан-Удэ, хотя в столице Бурятии новую модель теплоснабжения начали обсуждать ещё до того знаменательного заседания. Между тем, для нашего города «ценовая зона» представляется не менее актуальной, чем, например, для откликнувшихся на призыв министра Биробиджана и Благовещенска.



Дело в том, что альткотельная — это свод принципов и правил, которые принимает тот или иной муниципалитет для решения как краткосрочных, так и долгосрочных задач в сфере теплоснабжения.



- Это метод справедливого и универсального расчета цены на тепловую энергию исходя из следующего подхода: что дешевле построить собственный источник тепла или подключиться к уже существующему? При таком подходе цена на тепло рассчитывается следующим образом: за основу берется стоимость строительства нового источника тепла (той самой «альтернативной котельной»), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания (строить при этом ничего не нужно). На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. То есть «альткотельная» — это порог, планка цены», — рассказывают специалисты в отрасли.



Главная цель альтернативной котельной - привлечение дополнительных денег на модернизацию тепловой инфраструктуры. Как рассказал на заседании Госсовета губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, износ котельных в среднем по России больше 55 %, износ сетей — больше 63 %, а в некоторых регионах - и до 90 %. Для Улан-Удэ эти показатели еще несколько лет назад превысили 70%, то есть ситуация с инфраструктурой в городе даже хуже, чем в целом по стране.



При этом ежегодные ремонты-заплатки обходятся бюджету в сотни миллионов рублей, но лишь поддерживают остатки ресурса в более-менее жизнеспособном, но очень печальном состоянии. Ждать денег от федералов не приходится - для решения проблемы по всей стране государству потребуется 2,5 триллиона рублей, что делает задачу «накормить всех страждущих» практически невыполнимой.



Тут-то на помощь и приходит альтернативная котельная, которая достигается заключением концессии между муниципалитетом и ресурсоснабжающей организацией. Последняя берет в аренду или концессию котельные и сети, но за это обязуется ремонтировать их и строить новые за привлечённые средства. Для потребителей высчитывается долгосрочный тариф.



Потребность ряда субъектов ДФО в таком решении быстро осознали на федеральном уровне. Вслед за министром энергетики Шульгиновым об этом заговорил, уже непосредственно в контексте Бурятии, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В феврале 2021 года он посетил столицу республики и был шокирован состоянием коммунальной инфраструктуры - и тем, то город не использует доступные ему возможности.



По поручению полпреда уже через две недели в Улан-Удэ состоялось совещание под руководством замминистра строительства РФ Максима Егорова, в итоговом протоколе которого подводится итог - рекомендовать республиканским и городским властям создать рабочую группу и подготовить обоснования для перехода на альткотельную до конца марта 2021 года. Министр Шульгинов же ранее призывал все регионы России откликнуться до 1 марта, так что разные линии федерального правительства, как мы видим, в этом солидарны.



Улан-Удэ благодаря альткотельной может получить порядка четырех миллиардов рублей в ТЭЦ, котельные, теплосети, и выдохнуть - не только из-за так давно назревшего обновления системы жизнеобеспечения и снижения количества аварий, но и повышения ответственности всех участников процесса.



Увы, но не все чиновники одинаково благосклонно восприняли эту перспективу, и прямо сейчас в Бурятии продолжаются напряжённые дискуссии между тарифной службой, городской администрацией, инфраструктурным блоком правительства, энергетиками и горожанами.



Основным камнем преткновения, как и ожидалось, стали тарифы - Республиканская служба называет страшные, но почему-то разные цифры причем одномоментного повышения тарифов от 11% до 18%. Сама же методика «альткотельной» в принципе предусматривает долгосрочное регулирование конечных цен. Энергетики называют четкие цифры: в случае принятия стратегического решения по Улан-Удэ ежегодный рост тарифов составит 1,45% сверх инфляции на протяжении 7-ми лет либо 1% плюсом к текущей официальной инфляции на протяжении 10 лет. Тариф будет расти постепенно, и, как и отмечалось выше, ненамного выше инфляции - что и экспертам в отрасли, и простым горожанам представляется справедливой ценой за стабильное и бесперебойное тепло в суровую зиму. Ну и меры государственной поддержки социально незащищенных граждан никто не отменял.



Дискуссия продолжается, но главное очевидно - Улан-Удэ серьезно нуждается в «перезагрузке» как подходов к привлечению инвестиций в отрасль, так и самой коммунальной инфраструктуры, которая все еще держится на советском наследии и уже не готова к вызовам времени. Федеральные ведомства готовы поддерживать Бурятию на этом пути - теперь слово за нами.

