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В Улан-Удэ проверяют предприятия, загрязняющие воздух

В Улан-Удэ проверяют предприятия, загрязняющие воздух
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителям грозят штрафы от 3 тысяч до 200 тысяч рублей

В ноябре прошлого года в Бурятии приняли поправки к республиканскому закону «Об охране атмосферного воздуха». Законопроект установил, что автономные источники выбросов в атмосферу, фактически имеющие подключение к тепловым сетям, скоро не будут иметь права использовать дрова и уголь в качестве топлива. Поправки вступят в силу через полгода.

– Здесь есть два важных момента – пока речь идёт только о тех предпринимателях и юридических лицах, которые уже подключены к центральному теплу. В этом случае, они обязаны закрыть свою кочегарку или модернизировать. И второе – мы не вынуждаем их пользоваться именно центральным теплом. Модернизация своей кочегарки, тепловые насосы, ветрогенераторы, солнечные батареи, газовое отопление – всё это только приветствуется. Главное, чтобы дыма не было в воздухе! – заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Поправки в закон вступят в силу 15 сентября этого года, но выездные проверки с участием представителей управления Роспотребнадзора Бурятии и администрации Улан-Удэ по жалобам от горожан уже идут. В ходе проверок были отобраны подфакельные пробы по периметру осмотренных объектов. В результате, установлено превышение максимально допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ. Материалы проверок направлены в Бурприроднадзор.

– Проверено свыше 18 крупных объектов. В том числе котельные теплогенерации Бурятии. Задача стоит в том, чтобы охватить проверками все 33 котельные в течение этого отопительного периода. По нашим мерам реагирования нарушители привлекаются к административной ответственности. Мы понуждаем их заменять «газоочистное» оборудования по ремонту уровня модернизации для того, чтобы качество атмосферного воздуха стало лучше, – объяснил Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, всего в столице Бурятии более трёх тысяч предприятий-«загрязнителей» и частных домовладений. Проверяют те предприятия, на которые больше всего поступило обращений от горожан, либо группу предприятий, расположенных территориально в одном месте. Кроме того, по жалобам специалисты проверили индивидуального предпринимателя, который эксплуатирует один из интерьер-центров города. Проверка выявила, что у него не было газоочистного оборудования. В отношении его составлено шесть постановлений о привлечении к административной ответственности.

– Сейчас по нашему представлению предприниматель производит ремонт и приводит свою деятельность в соответствии с требованием закона. Я хотел бы обратить внимание, что с 15 сентября контролирующие органы прокуратуры обязательно начнут проверки. Мы будем добиваться того, чтобы предприятия, у которых есть возможность подключения к сетям использовали экономичные виды отопления или переходили на централизованное отопление, – отметил прокурор.
Улан-Удэ загрязнение воздуха проверка прокуратура администрация Улан-Удэ экология
 
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