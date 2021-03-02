В Улан-Удэ больше всего готовы платить программистам и строителям

Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч



Топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек представил онлайн-сервис поиска работы SuperJob. Аналитики пришли к выводу, что в Улан-Удэ самые высокие зарплаты готовы платить программистам и строителям.



Так, в столице Бурятии есть вакансия «Начальник отдела реконструкции и строительных работ» с предлагаемой зарплатой 110-120 тысяч рублей.



На втором месте вакансия программиста «1С», которому готовы платить 70-80 тысяч.



- В городах до 500 тысяч человек интересные предложения в производстве и строительстве для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Много вакансий в сфере продаж. Привлекательные зарплатные предложения и условия работы в IT. Нужны врачи и фармацевты. Есть вакансии в HR и финансах, - говорится в сообщении SuperJob.

