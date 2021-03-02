Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч
Топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек представил онлайн-сервис поиска работы SuperJob. Аналитики пришли к выводу, что в Улан-Удэ самые высокие зарплаты готовы платить программистам и строителям.
Так, в столице Бурятии есть вакансия «Начальник отдела реконструкции и строительных работ» с предлагаемой зарплатой 110-120 тысяч рублей.
На втором месте вакансия программиста «1С», которому готовы платить 70-80 тысяч.
- В городах до 500 тысяч человек интересные предложения в производстве и строительстве для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Много вакансий в сфере продаж. Привлекательные зарплатные предложения и условия работы в IT. Нужны врачи и фармацевты. Есть вакансии в HR и финансах, - говорится в сообщении SuperJob.
В Улан-Удэ больше всего готовы платить программистам и строителям
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч
Дольщики в Бурятии активно покупают квартиры через счета эскроу
На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область
В Наушках в феврале досмотрено более 10 тысяч тонн животноводческой продукции
Начальная цена – 495 млн рублей
Экономика, 01.03.2021
Бурятия оказалась на 69 месте из 85-ти
Экономика, 27.02.2021
Новое здание инфекционной больницы решили не строить посреди жилого квартала
Экономика, 27.02.2021
В правительстве Бурятии подписали распоряжение, касающееся нового моста через Селенгу
Условием получения субсидии станет обязательство о неповышении цен
Доходы бюджета сократились на 1,1 миллиард рублей
Жители Гусиноозёрска забили тревогу из-за демонтажа объектов тепличного комплекса
Экономия связана с уходом мероприятий в онлайн
Физлицам по-прежнему невозможно пересечь границу
Экономика, 25.02.2021
Доходная часть бюджета Иркутска увеличилась до 23,5 миллиардов
Экономика, 25.02.2021
«Он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует», - сообщила министр экономики