Бурятия оказалась на 69 месте из 85-ти
Бурятия в рейтинге российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублёвым банковским кредитам, который подготовило РИА Новости, занимает 69 место из 85-ти. Это означает, что в Бурятии живут недисциплинированные должники по кредитам.
Доля просроченных кредитов в Бурятии на начало 2021 года составила 5,19%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2020 году – 264 тысячи рублей.
При этом, хоть республика занимает невысокие позиции в рейтинге, всё же отмечается рост платёжной дисциплины (изменение доли просроченных кредитов в 2020 году составило -1,0 процентный пункт).
- Лидерами с заметным отрывом по платёжной дисциплине по банковским кредитам стали Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Очень хорошие результаты также демонстрируют и другие северные регионы. В целом лидеры по сравнению с прошлым годом почти не поменялись, но у ряда из них темпы роста были выше среднероссийских, - говорится в материале РИА Новости.
Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на её существенное снижение, остаётся у Республики Ингушетия (7,8%), но для сравнения, три года назад она была на уровне 24%. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в следующих регионах: в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Адыгея, в Чеченской Республике, в Ставропольском крае, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарской Республике. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению на начало 2021 года превышает 5,9%. Все вышеназванные регионы характеризуется объёмом кредитов на численность экономически активного населения ниже среднероссийского уровня, что может говорить об относительно слабом развитии розничного кредитования.
Бурятия вошла в число регионов с высокой просрочкой по кредитам
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