В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей

Вопрос в Хурал вынесло правительство Бурятии



На сегодняшней сессии Народного Хурала рассматривается вопрос по внесению изменений в республиканский бюджет на 2021 год. В их числе – новые условия предоставления государственной гарантии АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», который, в свою очередь, является учредителем ООО «ЭкоАльянс» с долей 50% и его основным заёмщиком.



В правительстве Бурятии сообщили, что на 1 января 2021 года услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) охвачено 90% населения республики или 885,7 тыс. человек. При этом с начала 2020 года число заключенных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выросло почти с 4 тыс. до 7 тыс. на начало 2021 года. Начисления услуг по предпринимателям выросло на 35,4% к показателям за 2019 год и составляет 19,5 млн рублей ежемесячно. Выручка по предприятию за услуги по обращению с ТКО выросла на 52% к показателям среднемесячной выручки за 2019 год и составила 61,7 млн рублей.



- Несмотря на усиление работы с плательщиками, объём дебиторской задолженности вырос с 292,5 млн рублей на начало 2020 года до 588,7 млн рублей на 1 января 2021 года, - отмечают в правительстве. – Чтобы ООО «ЭкоАльянс» имело возможность своевременно рассчитываться по текущим финансовым обязательствам, в том числе перед перевозчиками, будут уменьшены ежемесячные платежи АО «РМЗ» по кредиту. В свою очередь будут уменьшены ежемесячные платежи ООО «ЭкоАльянс» по соответствующему займу, предоставленному Сбербанком России: с 14 млн до 4 млн рублей путем рефинансирования за счет увеличения срока кредита.



Займ в размере 200 млн рублей был выдан в декабре 2019 года. Гарантом предоставленного кредита выступило правительство Бурятии на сумму 233 млн рублей.



После проведения процедуры рефинансирования действующего кредита, государственная гарантия будет уменьшена до 162,4 млн рублей.



Кроме того, планируется субсидировать ООО «ЭкоАльянс» на сумму 20 млн рублей для обеспечения бесперебойной работы по транспортированию ТКО.



- У ООО «ЭкоАльянс» имеется кассовый разрыв между начисленными доходами за коммунальные услуги в области обращения ТКО и фактически поступающими. В следствии ежемесячно накапливается кредиторская задолженность перед перевозчиками ТКО и объектами захоронения ТКО. При наличии кредиторской задолженности операторы по транспортированию ТКО, приостанавливают свою деятельность в связи с отсутствием средств на покупку ГСМ и оплату труда водителям. Данное обстоятельство негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановку на Байкальской природной территории и республике в целом, - поясняют в правительстве Бурятии.





