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В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен

В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
Экономика,  Фото:pixabay.com
Соглашение касается стоимости сахара и растительного масла

Уже семь торговых сетей Забайкальского края (155 магазинов) подписали соглашение о сдерживании цен на сахар-песок и растительное масло. Ещё четыре торговые сети по собственному желанию соблюдают ценовой паритет. Об этом рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

- Организации торговли, присоединившиеся к соглашениям и реализующие товар на территории региона, обязуются установить розничные цены на сахар-песок не выше 55,2 рубля за килограмм, на подсолнечное масло - не выше 121 рубля за литр. К соглашениям присоединилось 19 организаций торговли (155 магазинов), включая семь крупных торговых сетей региона. Это «Привоз», «Хороший», «Спутник», «Абсолют», «Читинка». Есть и такие торговые сети, которые ещё не подписали соглашения, но соблюдают ценовой паритет: «Продмикс», «Хлеб-соль», «Маккавеевский» и «Светофор». Они представлены 110 магазинами, - отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Предельную стоимость продуктов для торговых организаций установил минпромторг России, разрешив регионам ДФО и СФО самостоятельно использовать повышающие коэффициенты к розничной цене, установленной в соглашениях. Так, например, в Бурятии предельная цена на сахар-песок установлена в размере 61 рубля за килограмм, на масло подсолнечное – 123 рубля за литр, сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.
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