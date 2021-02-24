В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен

Соглашение касается стоимости сахара и растительного масла



Уже семь торговых сетей Забайкальского края (155 магазинов) подписали соглашение о сдерживании цен на сахар-песок и растительное масло. Ещё четыре торговые сети по собственному желанию соблюдают ценовой паритет. Об этом рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.



- Организации торговли, присоединившиеся к соглашениям и реализующие товар на территории региона, обязуются установить розничные цены на сахар-песок не выше 55,2 рубля за килограмм, на подсолнечное масло - не выше 121 рубля за литр. К соглашениям присоединилось 19 организаций торговли (155 магазинов), включая семь крупных торговых сетей региона. Это «Привоз», «Хороший», «Спутник», «Абсолют», «Читинка». Есть и такие торговые сети, которые ещё не подписали соглашения, но соблюдают ценовой паритет: «Продмикс», «Хлеб-соль», «Маккавеевский» и «Светофор». Они представлены 110 магазинами, - отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Предельную стоимость продуктов для торговых организаций установил минпромторг России, разрешив регионам ДФО и СФО самостоятельно использовать повышающие коэффициенты к розничной цене, установленной в соглашениях. Так, например, в Бурятии предельная цена на сахар-песок установлена в размере 61 рубля за килограмм, на масло подсолнечное – 123 рубля за литр, сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.

