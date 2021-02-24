В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу

Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии
Объём бытовых услуг, оказанных жителям Бурятии в январе, составил 3,6 млрд рублей. Это на 2% меньше, чем в январе прошлого года, говорится в материале Бурятстата.
В структуре бытовых услуг населению в январе 2021 года наибольшую долю занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (18,7 %), по ремонту и строительству жилья и других построек (31,2 %) и ритуальные услуги (19,2 %).
Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по парикмахерским услугам (14,2 %).
Увеличение объёмов бытовых услуг наблюдалось по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
(на 6,7 %), изготовлению и ремонту мебели (на 2,1 %), ремонту и строительству жилья и других построек (на 7,4 %), ритуальным услугам (на 2,4 %).
- Снижение объемов бытовых услуг отмечено по ремонту и пошиву обуви (на 1,1 %), ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий (на 2,8 %), техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 9,9 %), услугам химчистки и крашению (на 9,7 %), услугам фотографий (на 21,8 %), услугам парикмахерских (на 3,2 %), - отмечают в Бурятстате.
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