 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу

В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
Экономика,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии

Объём бытовых услуг, оказанных жителям Бурятии в январе, составил 3,6 млрд рублей. Это на 2% меньше, чем в январе прошлого года, говорится в материале Бурятстата.

В структуре бытовых услуг населению в январе 2021 года наибольшую долю занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (18,7 %), по ремонту и строительству жилья и других построек (31,2 %) и ритуальные услуги (19,2 %).

Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по парикмахерским услугам (14,2 %).

Увеличение объёмов бытовых услуг наблюдалось по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
(на 6,7 %), изготовлению и ремонту мебели (на 2,1 %), ремонту и строительству жилья и других построек (на 7,4 %), ритуальным услугам (на 2,4 %).

- Снижение объемов бытовых услуг отмечено по ремонту и пошиву обуви (на 1,1 %), ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий (на 2,8 %), техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 9,9 %), услугам химчистки и крашению (на 9,7 %), услугам фотографий (на 21,8 %), услугам парикмахерских (на 3,2 %), - отмечают в Бурятстате.


Бурятстат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
Экономика, 24.02.2021
Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика, 22.02.2021
Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Экономика, 20.02.2021
Аэропорт Улан-Удэ обслужил почти четыре тысячи человек
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Экономика, 20.02.2021
Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Экономика, 19.02.2021
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
Экономика, 19.02.2021
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала
Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью
Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью
Экономика, 19.02.2021
Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС снизился на 60%
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика, 19.02.2021
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
Экономика, 19.02.2021
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
Экономика, 18.02.2021
В республике рассказали о картине инфляции в январе
Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности
Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности
Экономика, 18.02.2021
Средства поступят из федерального бюджета
В Забайкалье назвали ограничения, которые снимут в ближайшее время
В Забайкалье назвали ограничения, которые снимут в ближайшее время
Экономика, 18.02.2021
Будет пересмотрен формат проведения спортивных и культурных мероприятий в помещениях
Конкуренция между крупными сетями сдержала инфляцию в Бурятии
Конкуренция между крупными сетями сдержала инфляцию в Бурятии
Экономика, 18.02.2021
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на овощи и фрукты
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
Экономика, 18.02.2021
Подготовительные работы уже ведутся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^