Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей

Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года



В пресс-службе УФССП по Бурятии подвели итоги работы за 2020 год. За год было 989 тысяч исполнительных производств, что намного выше, чем в других регионах.



За прошедший период уменьшилось на 54% поступление штрафов специально уполномоченных органов, однако увеличилось на 7,2% количество документов, выданных судами, которые в общем объёме производств составили 70%. Нагрузка на судебного пристава-исполнителя составила 4,6 тысяч производств.



В 2020 году судебные приставы отработали 593 тысячи производств. По итогам работы за 12 месяцев сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 5,5 млрд руб.



Судебные приставы Бурятии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации порядка 1,2 млрд рублей, взыскали в пользу несовершеннолетних детей свыше 238 млн. рублей задолженности по алиментам, в пользу работников различных форм собственности – свыше 28 млн. рублей заработной платы.

