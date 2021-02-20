Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
В пресс-службе УФССП по Бурятии подвели итоги работы за 2020 год. За год было 989 тысяч исполнительных производств, что намного выше, чем в других регионах.
За прошедший период уменьшилось на 54% поступление штрафов специально уполномоченных органов, однако увеличилось на 7,2% количество документов, выданных судами, которые в общем объёме производств составили 70%. Нагрузка на судебного пристава-исполнителя составила 4,6 тысяч производств.
В 2020 году судебные приставы отработали 593 тысячи производств. По итогам работы за 12 месяцев сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 5,5 млрд руб.
Судебные приставы Бурятии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации порядка 1,2 млрд рублей, взыскали в пользу несовершеннолетних детей свыше 238 млн. рублей задолженности по алиментам, в пользу работников различных форм собственности – свыше 28 млн. рублей заработной платы.
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 20.02.2021
Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала
Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС снизился на 60%
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В республике рассказали о картине инфляции в январе
Средства поступят из федерального бюджета
Будет пересмотрен формат проведения спортивных и культурных мероприятий в помещениях
Начальная цена – 380 млн
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на овощи и фрукты
Подготовительные работы уже ведутся
Экономика, 17.02.2021
Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Экономика, 17.02.2021
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива
Экономика, 10.02.2021
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе