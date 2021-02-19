 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 февраля

18 февраля

Популярное

В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн

В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика,  Фото:pixabay.com
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году

В 2021 году в Улан-Удэ проведут капитальный ремонт детской школы искусств №14. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,1 млн рублей, сообщает администрация города.

- Капитальный ремонт здания позволит улучшить условия для отделений изобразительного искусства и хореографии, увеличить контингент учащихся и обеспечить доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлённый корпус откроет свои двери к новому учебному году, - рассказала председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.

Детская школа искусств № 14 была создана в 1965 году и основана как вечерняя музыкальная школа № 2. Сегодня ДШИ №14 располагается в двух корпусах в микрорайоне Аэропорт. Открытие учреждения позволило значительно расширить спектр предлагаемых услуг, открыто отделение бурятских народных инструментов: класс ятаг, морин-хур, иочин, чанза. Значительно расширилось отделение хореографии, подготовка детей к обучению в ДШИ, центр «Хочу учиться».

Сейчас в школе работают 22 преподавателя и обучаются 270 детей на разных специальностях. За последние пять лет более 300 учащихся и коллективов стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов.

В 2020 году ДШИ № 14 стала лучшим образовательным учреждением России за значительные успехи в организации творческого и воспитательного процессов.
школа искусств капитальный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика, 19.02.2021
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
Экономика, 19.02.2021
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
Экономика, 18.02.2021
В республике рассказали о картине инфляции в январе
Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности
Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности
Экономика, 18.02.2021
Средства поступят из федерального бюджета
В Забайкалье назвали ограничения, которые снимут в ближайшее время
В Забайкалье назвали ограничения, которые снимут в ближайшее время
Экономика, 18.02.2021
Будет пересмотрен формат проведения спортивных и культурных мероприятий в помещениях
Конкуренция между крупными сетями сдержала инфляцию в Бурятии
Конкуренция между крупными сетями сдержала инфляцию в Бурятии
Экономика, 18.02.2021
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на овощи и фрукты
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
Экономика, 18.02.2021
Подготовительные работы уже ведутся

«Победу» удалось удержать в Бурятии
«Победу» удалось удержать в Бурятии
Экономика, 17.02.2021
Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса
Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса
Экономика, 17.02.2021
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива
Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота
Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота
Экономика, 10.02.2021
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе
Эксперты заявили об устойчивом росте промышленности Бурятии
Эксперты заявили об устойчивом росте промышленности Бурятии
Экономика, 07.02.2021
Бурятия в числе двух регионов ДФО, где объёмы промышленного производства не снизились, а выросли
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Экономика, 05.02.2021
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Экономика, 05.02.2021
Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^