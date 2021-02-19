Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
В 2021 году в Улан-Удэ проведут капитальный ремонт детской школы искусств №14. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,1 млн рублей, сообщает администрация города.
- Капитальный ремонт здания позволит улучшить условия для отделений изобразительного искусства и хореографии, увеличить контингент учащихся и обеспечить доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлённый корпус откроет свои двери к новому учебному году, - рассказала председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.
Детская школа искусств № 14 была создана в 1965 году и основана как вечерняя музыкальная школа № 2. Сегодня ДШИ №14 располагается в двух корпусах в микрорайоне Аэропорт. Открытие учреждения позволило значительно расширить спектр предлагаемых услуг, открыто отделение бурятских народных инструментов: класс ятаг, морин-хур, иочин, чанза. Значительно расширилось отделение хореографии, подготовка детей к обучению в ДШИ, центр «Хочу учиться».
Сейчас в школе работают 22 преподавателя и обучаются 270 детей на разных специальностях. За последние пять лет более 300 учащихся и коллективов стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов.
В 2020 году ДШИ № 14 стала лучшим образовательным учреждением России за значительные успехи в организации творческого и воспитательного процессов.
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
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