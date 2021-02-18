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На строительство школы в пригороде Улан-Удэ объявили торги

На строительство школы в пригороде Улан-Удэ объявили торги
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Начальная цена – 380 млн

На сайте госзакупок появился открытый конкурс на строительство школы в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Новая школа будет рассчитана на 250 мест.

Заказчиком выступает управление капитального строительства правительства Бурятии.

«При разработке проектной документации проектные решения принять в соответствии с типовым проектом, находящимся в реестре экономически эффективной проектной документации: «Школа по ул. Цыбикова в Октябрьском районе Улан-Удэ», - говорится в документах.

Начальная цена торгов – 380 млн 45 тысяч рублей. Размещён лот 11 февраля, заявки можно подавать до 10 марта. 17 марта будут рассматриваться вторые части заявок.

Согласно документации, строительство школы должно завершиться в июле 2022 года.
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