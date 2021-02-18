Будет пересмотрен формат проведения спортивных и культурных мероприятий в помещениях
Территориальное управление Роспотребнадзора предложило властям Забайкальского края снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом 18 февраля на заседании оперативного штаба рассказала глава ведомства Светлана Лапа.
- Предлагаем пересмотреть формат проведения спортивных, культурных мероприятий в помещениях. Максимальное число участников сделать не 50 человек, а 50% от единовременной пропускной способности. Учреждениям культуры оставить в дистанционном режиме только занятия для людей старше 65 лет. Со всеми остальными возрастными группами, включая детей, ограничения снять. Средства индивидуальной защиты остаются, в том числе при участии в мероприятиях на открытом воздухе, если нет возможности соблюдения дистанции, - заявила Светлана Лапа.
Главный санитарный врач края отметила, что дальнейшее снятие ограничений будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью.
- Только что закончился ряд праздничных мероприятий, не прошло 14 дней с момента выхода студентов на очную учёбу. Следим за развитием ситуации, будем постепенно смягчать ограничения, - добавила она.
Бизнес-защитник Виктория Бессонова отметила, что правительству региона необходимо предложить меры поддержки тому бизнесу, который не может работать в полном объёме. По её словам, меры должны действовать до тех пор, пока предприятия не начнут работать в обычном режиме.
Заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев в связи с этим поручил принять постановление о снятии части ограничений 19 февраля. Также вице-премьер поставил задачу краевым минфину и минэкономразвития предложить возможные меры поддержки предпринимательства на следующем заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье назвали ограничения, которые снимут в ближайшее время
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