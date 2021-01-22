В Улан-Удэ объявили торги на 33 млн на отлов собак

В Улан-Удэ отловят и стерилизуют более четырёх тысяч собак



В Улан-Удэ объявили электронный аукцион по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Начальная цена торгов составляет 33,6 млн рублей.



Согласно техзаданию, в объём услуг входит: отлов, транспортировка, содержание животных, проведение осмотра собак без владельцев, их карантирование, оказание им ветеринарной помощи, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, стерилизация (кастрация), осуществление учёта, маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками. Кроме того, в техзадании значится пункт о поиске новых владельцев бездомным собакам.



Победителю торгов необходимо будет отловить не менее 4798 собак.



Держать отловленных животных в приютах до момента их транспортировки в места прежнего обитания нужно будет не менее 17 дней.



Отловить собаку необходимо в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления заявки, а также сообщений в СМИ и соцсетях.



Отлов производится с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных - сети, сачки, ловушки, пищевые приманки и др. В тех случаях, когда животное трудно отловить с помощью этих приспособлений, допускается применение специальных средств временного обездвиживания, разрешённых к использованию.



Также исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова животных и бесплатно предоставлять заказчику копии этой видеозаписи вместе с отчётной документацией. Отловленные животные подлежат передаче в приют.



«Содержание отловленных животных в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается», - указано в техзадании.





Также в документе прописаны запреты при отлове животных. Категорически запрещается изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего постановления суда; снимать животных с привязи у магазинов, аптек и других общественных зданий; применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, травму животных, либо опасные для их жизни и здоровья; жестоко обращаться с животными; ловить животных в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность; присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их людям; превышать дозировку специальных средств для временной иммобилизации животного; применять огнестрельное и иное оружие, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья.



Транспортировка собак также прописана в документации. Перевозить животных нужно на спецавтомобиле, на котором должна чётко читаться надпись компании по отлову животных. Сама машина должны быть оборудована естественной вентиляцией, раздельными переносными клетками для животных разного вида, пола, размера, возраста, а также ошейниками, поводками, намордниками, питьевой воды для животных, аптечки для оказания экстренной помощи человеку.



При транспортировке в приют каждое животное должно помещаться в раздельную переносную клетку, при этом устанавливать клетки двумя и более ярусами в транспортном средстве запрещается.



Срок передачи собак в приюты для животных составляет не более шести часов с момента их отлова.



В приюте собак должны кормить не менее одно раза в день. Разрешается выгул клинически здоровых собак владельцами приютов или волонтёрами на специальных выгулочных площадках. Продолжительность прогулки должна составлять не менее 30 минут два раза в день.



Для поиска новых хозяев собаку должны сфотографировать, описать её породу, окрас, примерный возраст, пол, вес, дата и место отлова. Опубликовать информацию о поиске хозяина нужно не позднее, чем в течение трёх дней со дня поступления соответствующего животного в приют.



В случае, когда животное необходимо умерщвить, делать это нужно гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.



Заказчиком по аукциону выступил комитет городского хозяйства Улан-Удэ. закупка создана 20 января, заявки принимают до 28 января.









