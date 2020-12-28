Сотрудники авиазавода отмечены наградами за трудовые успехи
В 2020 году около 500 сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода отмечены за трудовые успехи наградами различного достоинства, подкреплёнными денежными премиями. Шесть сотрудников получили 25 декабря награды за высокие достижения в производственной деятельности и личный вклад в развитие отечественного вертолетостроения. По видеоконференцсвязи в онлайн-формате работников поздравил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен труд Эрдэма Намдакова, инженера по эксплуатации электрорадиоспецоборудования и системы бортовых измерений летно-испытательной станции У-УАЗ.
Звания «Почётный авиастроитель» удостоены токарь механосборочного завода Михаил Асланов и начальник бюро технологического планирования отдела главного технолога Галина Краевая.
Почётной грамотой минпромторга России награждены Светлана Дашеева, инженер по контролю качества продукции заготовительно-штамповочного завода, Вячеслав Гаранин, сборщик-клепальщик завода агрегатной сборки, и Игорь Коновалов, начальник конструкторского бюро фюзеляжа отдела главного конструктора.
- Главная ценность нашего предприятия – это люди, способные оперативно и на высоком профессиональном уровне решать самые сложные задачи. Они несут личную ответственность не только за результаты своего труда, но и предприятия в целом, – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – Публичное признание заслуг лучших работников является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Такая форма стимулирования мотивирует персонал на самореализацию в труде
Улан-Удэнский авиационный завод предоставляет сотрудникам комплексный мотивационный пакет. Это участие в социальных программах, повышение квалификации, карьерный рост, сообщили в пресс-службе авиазавода.
Почти 500 сотрудников Улан-Удэнского авиазавода получили награды
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