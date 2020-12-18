За неделю через Улан-Удэ провезли восемь тонн парагвайской говядины

Досмотрена 321 тонна животноводческой продукции



За неделю, с 11 по 17 декабря, на станции Улан-Удэ Россельхознадзор досмотрел 321 тонну подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.



При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 32 тонн готовой молочной продукции, 132 тонн кормосмесей для сельскохозяйственных животных.



При внутрироссийских перевозках досмотрено 46 тонн полуфабрикатов из свинины, 15 тонн куриных полуфабрикатов,11 тонн мясных полуфабрикатов, 61 тонны мяса птицы, 4 тонн свинины, 1 тонны куриных субпродуктов из России, 2 тонн свиных субпродуктов из Беларуси, 9 тонн аргентинских говяжьих субпродуктов и 8 тонн говядины из Парагвая.



Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

