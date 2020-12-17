Задолженность по зарплате в Бурятии превышает 26 млн

Чаще всего не платят вовремя строителям



На 1 декабря, в Бурятии суммарная задолженность по заработной плате составила 26,9 млн рублей. Сумма увеличилась на 0,7 % по сравнению с 1 ноября, сообщили в Бурятстате.



В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 10 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 39 % – на транспорт, 51 % – на строительство.



Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее составила 26,6 млн рублей, или 99 % от общего объёма задолженности.



- Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ООО «Золото Чины», ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», - говорится в сообщении Бурятстата.



Всего в Бурятии задолжали зарплату перед 704 работниками, из них в организациях строительства – 489 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.



Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 38 243 рубля, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 32 842, строительства – 28 078 рублей.



Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.







