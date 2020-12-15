Компанию Улан-Удэ в этом списке составил Симферополь
Специалисты сервиса OneTwoTrip подсчитали, сколько дней проводят туристы в российских городах. По оценке представителей сервиса, в Улан-Удэ туристы проводят в среднем по 10,4 дня. Столько же, говорится в сообщении OneTwoTrip, путешественники проводят время в Симферополе.
В этом году туристы больше всего времени проводили в Барнауле, Хабаровске и Благовещенске. Путешественники задерживались в Барнауле на 11,1 дня, а в Хабаровске и Благовещенске оставались в среднем по 10,9 дня. В лидерах рейтинга также оказался Петропавловск-Камчатский со средней продолжительностью поездки в 10,7 дня.
В конце рейтинга оказались такие города, как Пенза (3,8 дня) и Казань со средним показателем в 3,9 дня.
В основу исследования легли данные о продолжительности перелетов туда-обратно по 100 наиболее популярным направлениям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году, по оценке минтуризма Бурятии, республику посетило более 80 тысяч иностранцев. Объём платных услуг, оказанных туристам, по итогам 2019 года составил около 3,2 млрд рублей. Однако прямой вклад туризма в экономику республики очень невысок – всего 1,2%.
В 2017 году кандидат экономических наук Александр Васильев поставил под сомнение некоторые официальные показания относительно туротрасли Бурятии.
Эксперты выяснили, на сколько дней туристы задерживаются в Улан-Удэ
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