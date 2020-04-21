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Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%

Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии

В 2019 году Бурятию посетило 80 953 иностранцев, сообщили в министерстве туризма республики.

Больше всего в Бурятии было граждан Монголии (30,2% в структуре въездного турпотока). На втором месте – представители Китая (29,2%). Затем 9,7% - Германия, 3,4% - Франция, 3% - Южная Корея, 1,7% - Великобритания, 1,5% - Австралия, 1,25% - Италия, 1,24% - Польша, 1,21% – Япония.

- В 2019 году наблюдалось значительное увеличение (в два раза) иностранного турпотока из стран Европы (Франция, Польша, Испания Швейцария и др.) и США, - заявляют в минтуризма.

Основными целями путешествий туристов являются отдых и отпуск - 61%, деловые и профессиональные цели - 15%, лечение и оздоровление - 8%.

Объём платных услуг, оказанных туристам, по итогам 2019 года составил около 3,2 млрд рублей, подсчитали в министерстве. Однако прямой вклад туризма в экономику республики очень невысок – всего 1,2%.

На 1 января 2020 года в туристской отрасли Бурятии работали 29 туроператоров, порядка 80 турагентств, 507 коллективных средств замещения. В гостиницах зарегистрировано 429 619 гостей, что на 3% больше, чем годом ранее. 
туризм
 
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