Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
В 2019 году Бурятию посетило 80 953 иностранцев, сообщили в министерстве туризма республики.
Больше всего в Бурятии было граждан Монголии (30,2% в структуре въездного турпотока). На втором месте – представители Китая (29,2%). Затем 9,7% - Германия, 3,4% - Франция, 3% - Южная Корея, 1,7% - Великобритания, 1,5% - Австралия, 1,25% - Италия, 1,24% - Польша, 1,21% – Япония.
- В 2019 году наблюдалось значительное увеличение (в два раза) иностранного турпотока из стран Европы (Франция, Польша, Испания Швейцария и др.) и США, - заявляют в минтуризма.
Основными целями путешествий туристов являются отдых и отпуск - 61%, деловые и профессиональные цели - 15%, лечение и оздоровление - 8%.
Объём платных услуг, оказанных туристам, по итогам 2019 года составил около 3,2 млрд рублей, подсчитали в министерстве. Однако прямой вклад туризма в экономику республики очень невысок – всего 1,2%.
На 1 января 2020 года в туристской отрасли Бурятии работали 29 туроператоров, порядка 80 турагентств, 507 коллективных средств замещения. В гостиницах зарегистрировано 429 619 гостей, что на 3% больше, чем годом ранее.
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 21.04.2020
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года
Экономика, 16.04.2020
Бурятстат озвучил любопытные данные о средней зарплате
На ремонт в этом году потратят 700 миллионов
Жители Бурятии воспользовались порталом «Работа в России»
На реконструкцию Национальной библиотеки выделено более полумиллиарда рублей
Строительство идёт в том числе по ночам
«Это то, что даст городу новую жизнь», - сказал глава Бурятии в ходе осмотра
Переселили из аварийного жилья более 250 человек из запланированных 380
Экономика, 14.04.2020
Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму
Экономика, 14.04.2020
Ещё 130 единиц имущества от РЖД перешло в собственность Бурятии
Экономика, 13.04.2020
Но подешевел проезд на поезда дальнего следования