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В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог

В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии подвели итоги дорожного строительства за 2020 год

Сегодня, 7 декабря, в Бурятии озвучили итоги дорожного строительства в 2020 году. Всего на дорожный ремонт было направлено 11 миллиардов 600 миллионов рублей. Из них 5,6 миллиардов выделили на ремонт федеральных трасс, 6 миллиардов – на дороги регионального значения. Отремонтировано в общей сложности 305 километров, а также 13 мостов.

- В республике второй год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели в республике в этом году было направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. За счёт этих средств реализовывалось 70 объектов. Их них 30 объектов в городе, один объект в Заиграевском районе, по два объекта в Прибайкальском, Иволгинском и Тарбагатайском районах. Кроме того, было устранено 37 мест концентрации ДТП, - рассказал заместитель министра, председатель комитета по развитию дорожного хозяйства Сергей Белоколодов.

Также за счёт нацпроекта продолжается строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ. В этом году в него вложено 505 миллионов рублей. По планам, в следующем году на мост будет потрачено ещё около двух миллиардов. Как сообщал «Байкал-Daily», новый мост по графику должен быть построен в 2024 году, но есть планы сдать его в эксплуатацию на год раньше.

С начала года появилось ещё девять камер фотовидеофиксации. В Бурятии теперь таковых насчитывается 183.

В уходящем году начал работать ещё один пункт весогабаритного контроля на трассе «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск».

- Также реализовывался ещё один проект «Безопасность дорожного движения». Здесь основной показатель – снижение смертности. На сегодняшний день этот показатель корректируется, и в ближайшее время будут изменения: не более 8,3 смертей на 100 тысяч населения к 2024 году и не более четырёх человек на 100 тысяч к 2030 году. Показатель на 1 декабря пока выполняется. Он у нас в этом году 11,7 на 100 тысяч. Сейчас, к сожалению, на сегодняшний день смертность на дорогах, на 1 декабря, составляет 104 человека за год, - добавил Сергей Белоколодов.

На ремонт дорог в районах Бурятии было направлено 2 миллиарда 770 миллионов рублей, в эксплуатацию введено 85 километров дорог.

- География практически по всей республике – Баунтовский, Еравнинский районы, Окинский район. Они самые дальние, которые входят в национальный проект. В Баунтовском районе был введён в эксплуатацию участок дороги «Романовка – Багдарин» и участок на въезде в Баунт. Затем в Орлике две недели назад вводили в эксплуатацию, в Еравне 15 километров также были проторгованы объекты, в Закаменском районе с 272 по 282 км трассы «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». В стадии торгов находится объект с 0 по 30 километр вышеуказанной дороги, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Срок гарантии на разных участках дороги составляет от двух до восьми лет.

В столице Бурятии в 2020 году было запланировано 27 капитальных ремонтов, однако в результате сэкономленных денег на торгах отремонтировали 28 дорог общей протяжённостью более 28 километров.

- В этом году у нас были очень тяжёлые ситуации практически по каждому объекту, в том числе и с добросовестностью подрядных организаций. В этом году был расторгнут контракт по улице Демьяна Бедного, Минина и Майская. Мы данные объекты повторно проторговали и работы на сегодняшний день выполнены, - рассказал заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.

В уходящем году в Улан-Удэ ликвидированы 24 места концентраций ДТП. Там установлены регулируемые пешеходные переходы, устроены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и освещение. В следующем году работы в этом направлении также будут продолжены.

В целом на будущий год в планах «Улан-Удэстройзаказчика» - ремонт 25 участков дорог общей протяжённостью более 30 километров. Сейчас уже разрабатывается необходимая документация.

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятию будет направлено 1,6 миллиарда рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 108 километров дорог.
дорожный ремонт
 
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