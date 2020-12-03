Новый мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока

- Конечно, в нашем городе улучшится транспортное сообщение. Этот мост позволит увеличить пропускную и провозную способность. Разгрузится проспект Автомобилистов, ул. Бабушкина, то есть все жители Кирзавода не поедут через проспект Автомобилистов, а поедут здесь. Разгрузится тот же Элеватор. Мы в ожидании этого моста, скорей бы построили, - поделился водитель маршрута № 30 Денис Грибановский.





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Третий мост через Уду, который строят в Улан-Удэ, может быть сдан раньше срока. Планы по строительству обсудили накануне во время рабочего выездного совещания, сообщили в минтрансе Бурятии.Работы были начаты ОАО «Хотьковский мост» весной этого года, по графику их завершение в 2024 году.- Объект был проторгован в 2019 году, по планам окончание строительства - 2024 год. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – ред.) прорабатывал вопрос, чтобы финансирование было раньше. Если всё так и пойдет, то в 2023 году мы закончим строительство моста, то есть раньше срока. Сейчас с железной дорогой согласовывается проект производства работ, - сообщил и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.- Строящееся сооружение - это транспортный переход, который начинается от улицы Сахьяновой и заканчивается на Транспортной. В этом году был запланирован лимит денег в объёме 405 миллионов рублей. Это проектно-сметная документация, выкуп земельных участков и небольшой объем строительно-монтажных работ. Поэтому то, что сегодня происходит, это в принципе, согласно составленного графика. Замечаний со стороны жителей сейчас нет, так как все работы производятся довольно технологично, шумов нет. Территория огорожена, чтобы не ездил транспорт и чтобы люди здесь не ходили, так как работает сложная травмоопасная техника, есть охрана. Для нас самое важное, это в первую очередь – экология, чтобы в русло реки не попал какой-то излишний грунт, который не соответствует, чтобы горюче-смазочные материалы точно также не попали. Над этим я прошу строителей очень тщательно поработать и обеспечить все мероприятия, - обратился зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.В настоящее время в Улан-Удэ проблемы с заторами возникают не только на обоих мостах через реку Уда, но и на большинстве главных магистралей города. Результаты обследований показали, что уровень загрузки мостового перехода в створе проспекта Автомобилистов составляет 31 708 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза, а загрузка мостового перехода в створе ул. Бабушкина составляет 56 175 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,95 раза. Скорость движения в дневной и вечерний час пик на магистральных улицах города не превышает 10-15 км/ч. Третий мост через Уду поможет снять нагрузку не только с существующих мостов в створе улицы Бабушкина и проспекта Автомобилистов, но и улучшить ситуацию во всей улично-дорожной сети города.Четырёхполосный транспортный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.Проектом предусмотрено строительство водопропускных труб, а для комфорта жителей домов предусмотрены шумозащитные экраны длиной 2,5 км.На левом берегу начало трассы начинается на перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева. Для увеличения пропускной способности перекрестка в начале трассы предусмотрено кольцевое пересечение улиц. Надземный пешеходный переход длиной 32 метра позволит безопасно и беспрепятственно проходить людям через проезжую часть ул. Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспортных средств. Трасса пересекает существующую ул. Радиостанция в разных уровнях. Для съезда на существующую улицу проектом предусмотрены однополосные съезды.На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки в разных уровнях с улицей Лазо и с улицей 3-я Транспортная. На пересечении с ул. Лазо выполнен неполный клеверный лист городского типа. Далее трасса пересекает пути Восточно-Сибирской железной дороги, устраивается путепровод тоннельного типа.В настоящий период разработана проектно-сметная документация. Обустроены две строительные площадки и штаб строительства.Проводится работа по выкупу земельных участков. Правительство Бурятии уже выкупило 12 участков на сумму 39,5 млн. рублей, на стадии оформления находятся восемь участков.Что касается строительно-монтажных работ, то на правом берегу реки Уда частично выполнены работы по устройству съезда к временной площадке для строительства опоры № 4. На левом берегу выполняются работы по строительству надземного пешеходного перехода. Здесь пробурено и забетонировано 18 буронабивных столбов, произведена забивка шпунтового ограждения. Ведётся переустройство инженерных коммуникаций. Предстоит переложить сети общей протяженностью 4511 метров, в том числе сети электроснабжения, наружного освещения, связи, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Решается вопрос с Межрегиональной распределительной сетевой компанией для стабильной подачи электроэнергии на объект и организация освещения рабочих мест в зимний период.- Режим работы по бурению двухсменный: день, ночь. Сейчас на участке работают 55 человек и 10 единиц техники. Самое основное - это искусственные сооружения, потому что раньше у вас подземного тоннеля здесь не было. Тоннель будет протяжённостью 17 метров под железной дорогой. В принципе проблем нет, работа не будет прерываться, - говорит руководитель проекта ОАО «Хотьковский автомост» Игорь Евстегнеев.Ждут окончания строительства моста водители городского транспорта.