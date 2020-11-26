Компенсации положены за горячее питание
С 1 января 2021 года в Бурятии дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, будут получать денежную компенсацию за горячее питание. Законопроект был принят в двух чтениях сегодня на сессии Народного Хурала.
В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее: «Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
Учитывая, что формирование и доставка продовольственных наборов в виде «сухого пайка» до места проживания обучающихся влечёт за собой дополнительные финансовые затраты, целесообразно выплачивать родителям (законным представителям) обучающихся компенсацию в денежном эквиваленте (далее - денежная компенсация)».
- Данный законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и в целях обеспечения двухразовым горячим питанием школьников, которые обучаются на дому, - отметил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Всего в республике насчитывается 1144 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Бурятии детям-инвалидам, обучающимся дома, дадут компенсации
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