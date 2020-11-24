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В Бурятию зимой прилетят чартеры из Москвы и Екатеринбурга

В Бурятию зимой прилетят чартеры из Москвы и Екатеринбурга
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего республика рассчитывает принять 16 рейсов

Бурятия в феврале и марте рассчитывает принять 16 рейсов в рамках чартерной программы, организованной туроператором TUI Россия. Туристам предложат празднование Нового года по восточному календарю и катание по льду Байкала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма республики Марию Бадмацыренову.

Министр рассказала, что до 2020 года порядка 20% гостей республики составляли иностранные туристы, которые приезжали в основном из Монголии, Китая, Кореи и Германии.

- Летом, совместно с туроператором TUI Россия, с 5 июля по 23 сентября мы приняли более 1,5 тысяч туристов из центральных регионов России, в основном Москвы и Московской области. Прежде у нас были чартерные программы из Японии, Кореи. Но из России это была первая чартерная программа. Она была рассчитана на 9 дней/8 ночей. В июле объём платных услуг вырос в сравнении с 2019 годом на 7,4%, это только платные услуги по гостиницам. В какой-то мере мы возместили те 20% иностранного потока, которые Бурятия каждый год показывает, — сказала министр на круглом столе по развитию туризма в Совете Федерации.

Она отметила, что прибудут в Бурятию 16 чартерных рейсов.

- Мы планируем 16 рейсов с 6 февраля по конец марта, из них 8 будут из Москвы и 8 из Екатеринбурга. Это в период, когда у нас активный лёд на Байкале, и можно будет организовывать экскурсии на судах на воздушной подушке по Байкалу. И плюс в феврале начинается Сагаалган, буддийский Новый год, в связи с этим проходит множество интересных мероприятий, — цитирует «Интерфакс» Бадмацыренову.


туризм чартерные рейсы
 
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