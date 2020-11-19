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Жителей Бурятии всё чаще пробуют силы в инвестициях на бирже

Жителей Бурятии всё чаще пробуют силы в инвестициях на бирже
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии поставлен рекорд по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов

В сентябре почти две тысячи жителей Бурятии открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — это рекордный для региона показатель за все пять лет существования финансового инструмента. Общее количество владельцев ИИС в Бурятии на 1 октября, по данным Московской биржи, достигло 19 тысяч человек. По числу открытых ИИС республика поднялась на четвёртое место в Дальневосточном федеральном округе, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.

- В последнее время всё больше жителей Бурятии пробует свои силы в инвестициях на бирже. Снижение ставок по банковским вкладам, а также доступность ИИС стимулировали повышенный интерес к ним. Сейчас каждый месяц на фондовый рынок приходит в среднем около 1,5 тысяч жителей республики, тогда как во втором квартале показатель не превышал 900 человек, — отметила управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Открыть ИИС можно через брокера или управляющую компанию. В течение года на ИИС можно зачислить не более 1 миллиона рублей. Деньги можно инвестировать в ценные бумаги, паевые фонды, торгующиеся на бирже, или другие финансовые инструменты. Кроме дохода по инвестициям, ИИС даёт возможность получить один из двух видов налоговых вычетов. Первый — возврат НДФЛ в размере 13% от внесенной суммы на ИИС, но не более 52 тыс. рублей в год. Второй — освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС. Обязательное условие для получения вычетов — ИИС нельзя закрывать на протяжении трёх лет с момента открытия.

- При открытии ИИС нужно помнить, что деньги на таких счетах не защищены системой страхования вкладов. Не гарантируется и доходность по сделкам на бирже. Поэтому важно внимательно выбирать активы, в которые вы собираетесь инвестировать свои деньги, — добавила Наталья Эйрих.



инвестиции биржа национальный банк
 
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