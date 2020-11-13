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В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке

В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в столице Бурятии на площади Советов приступили к монтажу главной городской ёлки

С учётом звезды высотой 1,5 метров, общая высота «зелёной красавицы» составит 27 метров, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

– Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой ёлки. Новая ёлка, как и прошлогодняя, будет украшена живыми ёлочками, которые забрали с противопожарного разрыва. Весной после демонтажа они будут переработаны на органические удобрения и мульчу, как в прошлом году, – сообщили в комитете.

Главную городскую ёлку оборудуют защитой от ветров. Конструкцию в основании будет удерживать 21-тонный бетонный груз из 16 блоков. Для большей устойчивости её также закрепят стальными тросами.

После монтажа металлического каркаса сотрудники МБУ «Городское лесничество» закрепят на ней более 630 деревьев, высотой от одного до четырёх метров. Затем елку украсят красными и золотыми шарами (1000) и гирляндой (2,5 тыс м.).

Главная городская ёлка станет центром ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Данная тематика концепции городка выбрана не случайно, в предстоящем в 2021 году Улан-Удэ отмечает свой юбилей - 355-летие со дня основания.

Тема народных гуляний и ярмарок отражена в декоративно-художественном оформлении объектов и элементов городка. Горожан на входе будут встречать скульптурные композиции года уходящего «Мыши» и года приходящего «Быка» по восточному календарю.

В прошлом году главная ёлка столицы Бурятии вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на полметра иркутскую. По итогам 2019 года, самой высокой признана ёлка в Красноярске, её высота составляет 55 метров. Московская ёлка была живой, поэтому её высота составила 27 метров.


новогодние елки ледовый городок
 
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