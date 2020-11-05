На расчистку Котокеля в Бурятии планируют выделить 34 млн

Росводресурсы помогут восстановить озеро Котокельское



Росводресурсы подключатся к работам по улучшению экологического состояния озера Котокельского в Прибайкальском районе Бурятии. Сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» идёт разработка проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба Росводресурсов.



- Озеро является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов. Котокельское активно используют для отдыха и рыбалки, на его берегах было около 40 туристических баз и домов отдыха. В советское время озеро признали памятником природы Бурятии, - напомнила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.



Уровень воды, как и её качество, начали существенно снижаться с 2000-х годов. Массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года. на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля.



В 2009 году по постановлению главного санитарного врача республики приостановили использование водоёма. Турбазы и дома отдыха пришлось закрыть.



В 2009 году за счёт средств резервного фонда Бурятии Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН провёл исследования для подготовки научного обоснования мероприятий по оздоровлению озера.



В первую очередь, было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах, за счёт средств федерального бюджета, были расчищены реки, через которые ведётся связь Котокеля с озером Байкал. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток. Карантинные ограничения с озера сняли в 2017 году.



- Чтобы закрепить положительную динамику, необходимо улучшить состояние экосистемы озера. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и мероприятия по расчистке озера Котокельского в общем объёме финансирования 34 млн рублей, - уточнили в Росводресурсах.



