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В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили

В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
Экономика,  Фото:pixabay.com
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края разработало проект закона об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Местные власти считают, что такие изменения приведут к увеличению спроса на использование экологичных транспортных средств в регионе.

- Правительством России было дано поручение по стимулированию производства и использования колёсных транспортных средств с электрическими двигателями. Такие автомобили экологичны, их использование снизит нагрузку от машин на окружающую среду в Забайкалье. Поэтому будем создавать для забайкальцев возможности для доступного пользования такими автомобилями, - сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощеков.

Сейчас налоговая льгота предусмотрена только на транспортные средства, где газобаллонное оборудование установлено заводом-изготовителем. В Забайкальском крае это не получило широкого применения. В 2019 году в регионе лишь один собственник газомоторного транспортного средства смог воспользоваться такой льготой. Данную налоговую льготу предлагается отменить и установить новую, которая позволит освободить от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств, оснащённых исключительно электрическими двигателями.

На сегодня, по данным регионального управления МВД России, в Забайкалье зарегистрировано 143 электромобиля: легковые авто, мотоциклы, мопеды и мотороллеры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии от транспортного налога освободили многодетные семьи.
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