Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога

Касается это одного автомобиля на семью



Многодетные семьи Бурятии освободили от уплаты транспортного налога. Правда, касается это одной легковой машины. Законопроект на сессии Народного Хурала представила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



-Ппредлагается освободить от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки одного из родителей многодетной семьи, имеющей трёх и более несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, в приёмную семью, и воспитывающей их до 18-летнего возраста, в отношении одного зарегистрированного автомобиля. Выпадающие доходы из республиканского бюджета в связи с принятием настоящего закона, начиная с 1 января 2021 года, составят 30,2 млн рублей, - рассказала Татьяна Быкова.



Освобождение от уплаты транспортного налога касается легковой машины с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.



Многодетные семьи не будут платить налог c 2021 года, когда физлица будут уплачивать налог за 2020-й.



