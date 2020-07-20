Улан-Удэнский авиазавод проводит набор специалистов

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Требуется порядка 200 инженеров и 300 рабочих



Улан-Удэнский авиационный завод проводит набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется порядка 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих, сообщили в пресс-службе завода.



- Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодёжи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. Начало трудовой деятельности уже на старших курсах вуза, считаю, помогает студентам «врасти корнями» и в профессию, и в родную землю, твердо встать на ноги уже с юного возраста. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор, - отмечает управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завод Леонид Белых.



На протяжении нескольких лет У-УАЗ реализует ряд программ, предоставляющих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам. Рабочим и инженерам предлагается также работа вахтовым методом по системе аутстафинга.



Среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ, - вертолёты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство лёгкого вертолёта Ка-226. Разрабатываются проекты производства гражданского вертолёта среднего класса в оффшорном варианте – Ми-171А3, принципиально нового лёгкого вертолёта – VRT500. На всех этапах создания вертолёта – от проектирования до серийного производства – применяются современные цифровые технологии.



