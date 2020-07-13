На Левом берегу в Улан-Удэ строят сети водоснабжения

Также будут установлены три водоколонки



В Улан-Удэ по просьбам горожан в этом году на 12 улицах Левобережья построят сети холодного водоснабжения, также будут установлены три автоматизированные водоколонки. На эти цели выделено 10 млн рублей.



Помимо этого, будут проводиться корректировка проектной документации и экспертизы проектов по водоснабжению микрорайонов Исток и Левый берег для включения их в федеральную программу «Чистая вода» на 2021 год. На это направлено 2,4 млн рублей.



- В прошлом году было проложено более 1600 метров сетей водоснабжения от ул. Автотранспортная через ул. Светлую до ул. Обручева в мкрн Заречный. Кроме того, построено более 1,9 км сетей водоснабжения на восьми улицах. Также установлены две водоразборные колонки, семь пожарных гидрантов и др., - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.







