Причиной стал некачественный ремонт дорог вокруг площади Советов
Жёсткой критике 4 октября на планерном совещании в администрации Улан-Удэ подверглась работа дорожников, которые укладывали асфальт по ул. Ленина и Ербанова на площади Советов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вынес «последнее предупреждение» начальнику управления дорожного строительства Евгению Соболеву.
В связи с проведением в Улан-Удэ чемпионата мира по женскому боксу столице Бурятии были дополнительно выделены средства на асфальтирование дорог по периметру площади Советов и ремонт тротуаров.
Реализация объекта разбита на два этапа, в 2019 году – ремонт ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, в 2020 году – ул. Сухэ-Батора и тротуары. Эти дороги не ремонтировались с 2007 года. Была проведена процедура торгов, в результате которых определился подрядчик. При ремонте улиц Ленина и Ербанова он уложился в краткие сроки, использовал современный щебеночно-мастичный асфальт, который славится тем, что трещины в нем «самозалечиваются».
Однако претензии к подрядчику были в связи с небрежными работами по примыканию, установке ливневок, люков, нанесению разметки термопластиком.
30 сентября была проведена вырубка готового асфальта для экспертизы. 1 октября проведена выездная проверка с участием общественников, депутатов города, управления дорожного строительства, подрядчиков.
4 октября стали известны результаты экспертизы, она подтвердила, что асфальт соответствует требованиям ГОСТа. Недоделки подрядчик устранит в ближайшее время за свой счет.
- Данный участок работ взять на особый контроль, последнее предупреждение вам и подрядчику, - сказал мэр.
По информации администрации Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ вынес «последнее предупреждение» главному дорожнику
Власть, Фото:
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