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«Позорный» асфальт вокруг главной площади Улан-Удэ проверит экспертиза

«Позорный» асфальт вокруг главной площади Улан-Удэ проверит экспертиза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разметка на дорогах вокруг площади Совета нанесена некачественно, а асфальт не уплотнён

Сегодня общественные организации, представители подрядчика и управления дорожного строительства Улан-Удэ осмотрели недавно отремонтированные дороги на улицах Ленина и Ербанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт и так неплохих дорог в центре проводили в честь чемпионата мира по боксу среди женщин. Движение вокруг площади Советов открыли 27 сентября. В тот же день на планёрном совещании мэр Игорь Шутенков раскритиковал качество работ по асфальтированию Ленина и Ербанова. «Не нужно портить имя и карму. Были созданы все условия, чтобы дорога была хорошей, а в результате получили не то, что ожидали», - сказал Шутенков.

Улан-удэнцы в соцсетях также «прошлись» по новому асфальту, поры которого видно невооружённым взглядом. «Мне одной кажется, что на площади положили позорный асфальт…» - написала местная жительница, получив множество аналогичных комментариев. «Вот вам город для людей», «Всё для народа», - иронизировали пользователи.

Сегодняшний осмотр дорог подтвердил замечания. Во-первых, это некачественно нанесённая разметка, проверяющие в некоторых местах заметили «заливы». Во-вторых, на остановках асфальтобетон не уплотнился.

- Для уплотнения необходимо использовать катки. Подрядчики торопились быстро провести работы для подготовки к чемпионату мира. На будущий год мы планируем демонтировать автобусный павильон и столбики, доуплотним и всё вернём на место, - сообщил начальник управления дорожного строительства управления комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.

Ливневые канализации также будут сделаны в следующем году.


Вчера были сделаны вырубки асфальта и отправлены на экспертизу. Результаты станут известны в пятницу, 4 сентября. В случае, если экспертиза выявит нарушения, то подрядчик будет устранять их за свой счёт. Кроме этого, гарантия на качество дорожных работ пять лет.

Остаётся под вопросом и асфальтирование улицы Сухэ-Батора. В администрации города ремонтные работы там планировали начать после чемпионата мира.

- Контракт у нас переходящий. В этом году мы планировали асфальтировать улицы Ленина, Ербанова и если погода позволит, то с 15 сентября мы приступим к улице Сухэ-Батора, - добавил Евгений Соболев.
дорожный ремонт
 
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