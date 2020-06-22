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В Бурятию из Москвы впервые начнут летать чартеры с туристами

В Бурятию из Москвы впервые начнут летать чартеры с туристами
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии поручил сделать всё, чтобы туристы захотели вернуться

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже анонсировали чартерные рейсы для туристов. В воскресенье, 21 июня, программы туров, которые предлагаются туристам, представили на совещании с турбизнесом главе Бурятии Алексею Цыденову. Совещание прошло в новом туристическом комплексев селе Сухая Кабанского района в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

За сезон федеральный оператор TUI Россия планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Под чартеры ставят лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Полётная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября. Вылеты на «Уральских авиалиниях» запланированы из «Домодедово» с частотой один раз в девять дней.

Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу озера. Южный Байкал – это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.

Программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике - это столица Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе «Степной кочевник».

После знакомства с программами глава Бурятии выразил готовность просубсидировать приём первой группы туристов для того, чтобы максимально повысить комфортность на всех этапах.

- Это большая ответственность, необходимо так организовать экскурсионную программу, чтобы человек захотел вернуться. Понимаю, что многое зависит от бюджета. Но дешёвую цену потребитель запомнит ненадолго, но плохой сервис и впечатление – навсегда. Поэтому демпинговать и делать плохо – просто недопустимо! Пусть лучше приедут всего три человека, но уедут довольные, - отметил Алексей Цыденов.

В республике ограничения по приёму туристов из других регионов России будут сняты со 2 июля.

В настоящий момент для жителей Бурятии работают санаторно-курортные организации, гостиницы и иные средства размещения при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. Также среди условий – предоставление сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия» и проверка сведений через Туристский личный кабинет модуля «Ковид» республиканской государственной информационной системы «Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На сегодняшний день заявки одобрены 195 организациям, работающим в сфере гостиничного бизнеса. Через туристский личный кабинет проверено 1216 граждан из 69 гостиниц и баз отдыха.

Продолжают действовать масочный режим и режим социального дистанцирования.


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